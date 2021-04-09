"Я ей просто помогал": Двойник Баскова рассказал об отношениях с вдовой Булдакова
Он обрадовался тому, что СКР начал проверку информации о мошенниках вокруг женщины.
Эдуард Гладкий и Людмила Булдакова. Коллаж © LIFE. Фото © ruskino.ru, biographe.ru
Двойник Николая Баскова Эдуард Гладкий рассказал, что с вдовой актёра Алексея Булдакова его связывают дружеские отношения, а информация об их любовных взаимосвязях, озвученная в эфире одного из телеканалов, является ложью.
"Людмила Андреевна в шоке от всего этого. Собирается подавать иск о защите чести и достоинства. Она в порядке, был стресс, болела. Я просто ей помогал, и племянник Денис Булдаков тоже помогает. Никуда она не пропадала и не исчезала", — приводит слова Гладкого телеканал "360".
По словам двойника Баскова, журналисты программы Андрея Малахова просто не смогли дозвониться до женщины, потому что та не берёт трубку с неизвестных телефонов. Это же подтвердила и директор Булдакова Ольга Кривенкова.
А вот информации о проверке, которую Следственный комитет начал по поручению Александра Бастрыкина, Гладкий обрадовался, заметив, что все просто были в шоке после выхода передачи в эфир.
"Надо эту программу закрывать. Она разрушает человеческие судьбы", — добавил он.
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