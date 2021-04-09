В Киеве рассказали, что ждёт россиян в случае "возвращения" Крыма Украине

Власти Украины не планируют депортировать российских граждан из Крыма в случае "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Об этом заявил замглавы пресс-службы президента страны Игорь Жовква.

"Насильственной депортации быть не может. Нельзя нарушать права этих людей", — сказал он в интервью изданию "Левый берег".

По словам Жовквы, если Украина начнёт проводить подобную политику, то нарушит сразу несколько положений международного права, а "мир скажет, что мы такие же, как русские".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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