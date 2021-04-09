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В Киеве рассказали, что ждёт россиян в случае "возвращения" Крыма Украине

Там уверили, что позаботятся о сохранении прав "этих людей".

9 апреля 2021, 11:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Власти Украины не планируют депортировать российских граждан из Крыма в случае "возвращения" полуострова в состав Незалежной. Об этом заявил замглавы пресс-службы президента страны Игорь Жовква.

"Насильственной депортации быть не может. Нельзя нарушать права этих людей", — сказал он в интервью изданию "Левый берег".

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По словам Жовквы, если Украина начнёт проводить подобную политику, то нарушит сразу несколько положений международного права, а "мир скажет, что мы такие же, как русские".

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Россия "завезла" в Крым 500 тысяч человек, чтобы "размыть" местное население, а после "возвращения" полуострова Киев якобы выдворит их оттуда. В Крыму ранее сравнили такие планы по депортации россиян с нашествием рептилоидов на Крещатик. Заявление украинского чиновника там назвали не имеющим отношения к реальности.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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