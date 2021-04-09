Умер муж Елизаветы II принц Филипп

На 100-м году жизни скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщили в "Твиттере" королевской семьи.

"С глубокой скорбью Её Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", — говорится в сообщении.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Его отец — греческий принц Андрей — был братом короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать — принцесса Алиса — была дочерью немецкого принца Луи Баттенберга, который женился на одной из внучек британской королевы Виктории. При рождении Филипп имел титул принца Греческого и Датского.

В январе 1946 года, вернувшись после войны в Великобританию, Филипп попросил у Георга VI руки Елизаветы. В феврале 1947 года принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешёл из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен. Во время коронации Елизаветы Филипп первым присягнул на верность ей.

В браке родились четверо детей: Чарльз (принц Уэльский), Анна (принцесса Великобритании), Эндрю (герцог Йоркский) и Эдуард (граф Уэссекский).

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