Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Умер муж Елизаветы II принц Филипп

Герцог Эдинбургский скончался сегодня утром в Виндзорском дворце.

9 апреля 2021, 11:03
8891
<p>Фото © Wikimedia Commons</p>

Фото © Wikimedia Commons

На 100-м году жизни скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Об этом сообщили в "Твиттере" королевской семьи.

"С глубокой скорбью Её Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", — говорится в сообщении.

Елизавета II и её супруг Филипп привились от коронавируса

Елизавета II и её супруг Филипп привились от коронавируса

В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Его отец — греческий принц Андрей — был братом короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать — принцесса Алиса — была дочерью немецкого принца Луи Баттенберга, который женился на одной из внучек британской королевы Виктории. При рождении Филипп имел титул принца Греческого и Датского.

Судьба британской короны: кому не светит престол после рождения нового правнука

Судьба британской короны: кому не светит престол после рождения нового правнука

В январе 1946 года, вернувшись после войны в Великобританию, Филипп попросил у Георга VI руки Елизаветы. В феврале 1947 года принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешёл из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбаттен. Во время коронации Елизаветы Филипп первым присягнул на верность ей.

В браке родились четверо детей: Чарльз (принц Уэльский), Анна (принцесса Великобритании), Эндрю (герцог Йоркский) и Эдуард (граф Уэссекский).

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1