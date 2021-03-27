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Судьба британской короны: кому не светит престол после рождения нового правнука

Букингемский дворец объявил о рождении 10-го правнука королевы Елизаветы II. Таким образом, количество претендентов на британский престол расширилось. Сколько их сейчас и кому не суждено примерить на себя корону монарха, разбирался Лайф.

27 марта 2021, 11:00
<p>Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/PA/Zuma</p>

Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/PA/Zuma

Британская королева Елизавета II является рекордсменом по количеству лет пребывания на престоле. На него она взошла 69 лет назад после своего отца Георга VI. Тогда молодой королеве было всего 25 лет.

Фото © Wikipedia

Фото © Wikipedia

Меньше чем через месяц Елизавета отметит уже 95-летний юбилей. За эти годы в браке с Филиппом она обзавелась 22 наследниками. Хотя вся эта очерёдность не говорит о том, что возглавлять государство они будут все. Британский престол передаётся старшему сыну предыдущего монарха, и в отсутствие преемника мужского пола это право переходит женщине. Всего Елизавета родила троих сыновей и одну дочь. Первым претендентом на престол на данный момент является её старший сын принц Чарльз. Член королевской семьи уже 72 года пребывает в статусе наследного принца.

Фото © ТАСС / PA

Фото © ТАСС / PA

В дальнейшем корона перейдёт старшему сыну Чарльза — Уильяму, а от него — Джорджу, которому сейчас семь лет.

Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл после скандального интервью

Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл после скандального интервью

Родившийся на этой неделе 10-й правнук Елизаветы II стал 22-м наследником престола. Правда, взойти на него он сможет только в случае, если всех предыдущих не станет и у них не родится больше детей, что, как видится, крайне маловероятно. Однако маленький Лукас Филипп Тиндолл по-прежнему останется членом королевского дома Виндзоров и будет пользоваться всеми благами монаршей семьи. Всё генеалогическое древо Елизаветы II — в инфографике Лайфа.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

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