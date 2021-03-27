Судьба британской короны: кому не светит престол после рождения нового правнука

Британская королева Елизавета II является рекордсменом по количеству лет пребывания на престоле. На него она взошла 69 лет назад после своего отца Георга VI. Тогда молодой королеве было всего 25 лет.

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Меньше чем через месяц Елизавета отметит уже 95-летний юбилей. За эти годы в браке с Филиппом она обзавелась 22 наследниками. Хотя вся эта очерёдность не говорит о том, что возглавлять государство они будут все. Британский престол передаётся старшему сыну предыдущего монарха, и в отсутствие преемника мужского пола это право переходит женщине. Всего Елизавета родила троих сыновей и одну дочь. Первым претендентом на престол на данный момент является её старший сын принц Чарльз. Член королевской семьи уже 72 года пребывает в статусе наследного принца.

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В дальнейшем корона перейдёт старшему сыну Чарльза — Уильяму, а от него — Джорджу, которому сейчас семь лет.

Родившийся на этой неделе 10-й правнук Елизаветы II стал 22-м наследником престола. Правда, взойти на него он сможет только в случае, если всех предыдущих не станет и у них не родится больше детей, что, как видится, крайне маловероятно. Однако маленький Лукас Филипп Тиндолл по-прежнему останется членом королевского дома Виндзоров и будет пользоваться всеми благами монаршей семьи. Всё генеалогическое древо Елизаветы II — в инфографике Лайфа.

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