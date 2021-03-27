Перестройка, которая не состоялась: что на самом деле задумывал Лаврентий Берия

Берия пробыл у власти всего три месяца, но за это время выдвинул немало резонансных инициатив.

29 марта 1899 года родился Лаврентий Берия. В сталинское время он был лишь исполнителем, пусть и очень влиятельным. А вот в те три коротких месяца между смертью генсека и арестом его самого он попытался начать свою игру. За этот период глава МВД выдвинул немало инициатив и идей, которые в случае их реализации изменили бы облик Советского Союза. По сути, это был проект перестройки, которая так и не состоялась. Более того, некоторые идеи маршала даже были реализованы в горбачёвскую эпоху.

Берия и дочь И. В. Сталина. Фото © Wikipedia

Опора на республики

Одной из главных инициатив Берии в Президиуме ЦК стал национальный вопрос. Официально новая политика подавалась как "борьба с извращениями нацполитики" и "возврат к марксистско-ленинским принципам" (к слову, перестройка 80-х тоже начиналась под лозунгом возврата к ленинским нормам). Фактически же она обернулась кадровыми чистками по национальному признаку. Ответственные партийные и ведомственные работники русской национальности в западных союзных республиках увольнялись или понижались в должности только по факту своего происхождения.

Всё началось весной 1953 года с серии писем Берии в Президиум ЦК, по результатам которых было принято несколько постановлений о ситуации в западных республиках. Суть предложений Берии состояла в следующем. В прежние годы было сделано много ошибок, в результате чего в УССР и прибалтийских республиках появилось мощное националистическое подполье, с которым силовики не справились до сих пор. Но помимо кнута нужен и пряник. Поэтому целесообразно пересмотреть кадровую политику и выдвигать в руководящие партийные и ведомственные органы местные кадры, а не русских работников.

Члены Политбюро ЦК КПСС Климент Ворошилов, Лаврентий Берия и председатель Совета министров СССР Георгий Маленков (слева направо) в почётном карауле на церемонии прощания с Иосифом Сталиным. Фото © ТАСС / Николай Ситников

Кроме того, необходимо пересмотреть языковой вопрос. Делопроизводство в республиках вести на местных языках и, возможно, даже перейти на них в учебных заведениях. Сотрудников партийного аппарата, не владеющих местными языками, рекомендовалось возвращать в РСФСР. Берия также настаивал на запрете назначения вторых секретарей республиканских компартий из представителей нетитульных национальностей.

Первой ласточкой стала Украина. Старый соратник Берии Павел Мешик был назначен главой МВД и лично продемонстрировал в Киеве "новый курс", начав вести совещания на украинском языке. Дальше — больше: Берия сместил руководителя Украинской компартии Леонида Мельникова, заменив на Алексея Кириченко. Мельникова с его "неправильной фамилией" не спасло даже то, что он, вообще-то, родился и вырос на Черниговщине.

Аналогичные процессы развернулись в Белоруссии. Руководство республиканского МВД было заменено на местных уроженцев. Берия также настоял на отставке Патоличева, которого хотел заменить на уроженца Витебска Зимянина. Правда, пока вопрос согласовывался, Берию арестовали, после чего все кадровые перестановки в БССР отменили. Следом поотменяли и другие инициативы опального маршала в национальном вопросе.

Официальное сообщение об аресте Л.П. Берии. 10 июля 1953 года. Фото © Wikipedia

Берия планировал провести кадровые чистки во всех республиках, но успел только в УССР и частично — в прибалтийских республиках и Молдавии. Тем не менее и этого хватило, чтобы на местах это восприняли как перемену власти и начали подвергать русское население республик натуральной дискриминации — от понижения в должности до увольнения с работы. В работе исследователя А.П. Мякшева "Инициативы Берии в национальной области весной – летом 1953 г." приводится множество цитат из письменных жалоб в Москву. Из Белоруссии жаловались на "разгром русских работников" и советы "Ванькам ехать в Россию". Из Латвии — на то, что "русских на улицах упрекают в том, что они оккупировали республику". В Литве русским предлагали "возвращаться в Сибирь". На Западной Украине досталось не только русским работникам, но и переселенцам-украинцам с востока республики. Пострадал даже будущий глава СССР Константин Черненко, угодивший под раздачу в аппарате ЦК Молдавской компартии, где работал в то время. Черненко бомбардировал столичный аппарат мольбами поскорее перевести его куда угодно, лишь бы в РСФСР, жалуясь на невозможность работать из-за вспыхнувшего национализма. Неудивительно, что сразу после ареста Берии его инициативы были отменены как разжигающие "буржуазный национализм".

Объединение Германии

Четыре зоны оккупации в послевоенной Германии. Фото © Wikipedia

Символом окончания холодной войны стали уход советских войск из ГДР и последующее объединение Германии. Однако оно могло состояться почти на четыре десятилетия раньше. Берия всерьёз подумывал о том, чтобы свернуть экономическую помощь ГДР и начать с западными странами переговоры об объединении двух Германий. При условии гарантий её нейтрального статуса и солидной денежной компенсации для нужд народного хозяйства.

Маршал настаивал на том, что форсированные темпы построения социализма, взятые на востоке Германии, только навредят общему делу. Местное население противилось колхозам и не желало полностью отказываться от капиталистических отношений. Все эти меры приведут лишь к постоянно растущему недовольству. Берия ссылался на то, что лучшим индикатором неприятия политики служит всё возрастающий вал бегства с востока на запад. Причём бегут не какие-то буржуазные элементы, а рабочие, крестьяне, военные и даже члены партии! Кроме того, эта политика потребует таких финансовых вложений со стороны СССР, что ляжет тяжёлым бременем на экономику.

Он предложил, во-первых, отказаться от идеи форсированного построения социализма. Во-вторых, прекратить наступление на мелкий частный капитал. В-третьих, остановить репрессии и провести амнистию. По предложению Берии лидера ГДР Ульбрихта вызвали в Москву, где тот лично подверг немца разгромной критике за перегибы и перекосы при построении социализма. (Хрущёв позднее негодовал на Пленуме ЦК: "Надо было видеть этого человека (Берию), когда он орал на Ульбрихта и на других, было просто стыдно сидеть. А мы молчали, и можно было подумать, что мы согласны с ним".)

Вдобавок Берия предложил сформулировать основные тезисы по переговорам о будущем статусе двух Германий. В порядке личной инициативы он также значительно сократил Аппарат уполномоченного МВД в ГДР.

Однако стоит отметить, что идея объединения двух Германий в единое нейтральное государство изначально принадлежала самому Сталину. За год до смерти генсек выдвинул соответствующую инициативу, получившую название "нота Сталина". Так что в данном случае Берия действительно проявил себя скорее в качестве наследника покойного главы государства. С той лишь разницей, что Сталин в целом поощрял форсированное строительство социализма, а Берия был противником подобных темпов.

Обновлённый союз

Фото © ТАСС / Валерий Христофоров

Последней попыткой спасти трещавший по швам СССР был новый союзный договор, предоставлявший республикам гораздо более широкие права, чем прежде. В жизнь этот проект так и не воплотился.

О намерениях Берии переучредить союз ничего не известно. Зато его инициативы предоставить республикам больше автономии — это факт. Помимо его попытки опереться на них в новой национальной политике известны и другие случаи заигрывания с ними. Например, незадолго до ареста он прорабатывал вопрос о введении независимых республиканских орденских систем, причём в обход союзных партийных и государственных органов, лично обсуждая эти вопросы с некоторыми республиканскими лидерами. Каждая республика должна была иметь свои собственные ордена для наград, названные в честь местных национальных героев. Информацию об орденской реформе подтверждал на Пленуме ЦК глава Азербайджана Багиров — некогда ставленник Берии, попутно произнёсший покаянную речь за связь с ним. Впрочем, это его не спасло.

Сын Берии Серго в мемуарах об отце вспоминал, что он обсуждал с Жуковым идею создания национальных армий. То есть чтобы каждая союзная республика имела свои вооружённые силы. Впрочем, по словам Серго, в конце концов оба пришли к выводу, что подобная реформа невозможна и вредна для армии.

Хрущёв вспоминал, что однажды был свидетелем спора венгерских делегатов, которые не могли поделить полномочия: один был партийным, другой — правительственным. Берия вмешался в этот спор и настоял на том, что правительственные органы должны быть выше партийных. Это было нехарактерно для советской системы, где роль партии была более значимой (хотя в последние сталинские годы наметился некий баланс, а роль госорганов выросла). Вполне возможно, что Берия мог затеять масштабную внутриполитическую реформу и даже нашёл бы сторонника в лице Маленкова, который придерживался схожих взглядов. Но до этого пункта Берия за несколько месяцев дойти не успел. К слову, ещё одно сходство бериевских реформ с перестроечными. В конце 80-х роль партийных органов действительно ослабла по сравнению с государственными.

За партийную скромность

Фото © ТАСС / Валентин Соболев

В советское время была широко распространена практика переименования объектов в честь партийных деятелей. В сталинскую эпоху это широко практиковалось ещё при жизни этих людей. Позднее уже посмертно. Последняя волна переименований в СССР прошла в первой половине 80-х в честь Брежнева, Андропова, Устинова и Черненко. В то время подобная практика уже воспринималась населением со скепсисом. Так что на волне перестроечных реформ в партии решили, что надо быть скромнее. Города переименовали обратно, заодно попытались навести порядок с наградами. Нежно любимые партийной номенклатурой "серп и молот" Героя Социалистического Труда запретили вручать более одного раза. В рамках курса на скромность. Ибо предшественник Горбачёва, товарищ Черненко, имел таких сразу три.

Зачинателем этой политики партийной скромности выступил Берия. В начале мая 1953 года он пролоббировал принятие постановления "Об оформлении… в дни государственных праздников". Документ запрещал использовать на праздничных демонстрациях портреты высшей партийной номенклатуры. В сталинские времена эта практика была широко распространена, огромные портреты членов политбюро носили колонны демонстрантов, кроме того, их развешивали на видных местах по всему городу. Неудивительно, что инициатива Берии вызвала бурное возмущение у соратников. Уже после его ареста выступавший на Пленуме ЦК Андрей Андреев едва не взорвался от негодования: "Почему? На каком основании? Народ должен знать своих вождей по портретам, по выступлениям. Это было неправильное решение. Это была уступка врагу. Тонкая, ловкая игра на то, чтобы расчистить себе дорогу, на то, чтобы начать подрывать основы ленинизма и учение товарища Сталина". Инициатива не прожила и двух месяцев и была отменена уже через несколько дней после ареста главы МВД.

На протяжении трёх месяцев после смерти Сталина Берия был фактически самым влиятельным советским политиком. Во всяком случае, ни Хрущёв, ни Маленков с Молотовым долгое время не решались открыто оспорить ни одно его предложение и только согласно кивали головами. Недолгая эпоха Берии не позволила сформировать о его взглядах однозначное мнение. Одни считают его единственным подлинным преемником Сталина, коварно преданным отступниками Хрущёвым и Маленковым. Другие, наоборот, видят в нём несостоявшегося реформатора, который при определённом стечении обстоятельств мог преобразить облик СССР. Третьи вообще уверены, что Берия мог разрушить Союз на три десятилетия раньше, если бы успел развернуться. А может быть, он был расчётливым прагматиком и все его инициативы были лишь манёврами для консолидации всей власти в его руках. Так или иначе, никто не может сказать, к чему привели бы его реформы.

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