Как сын полицая решил "забрать с собой" как можно больше советских людей

Оглавление Сын полицая и инфантил Звери

"Помогите, здесь стреляют!" Это началось в 8:00 утра 27 сентября 1968 года. Была пятница, ничего не подозревающие пассажиры спешили по своим делам, кто-то курил на ступенях у центральных дверей вокзала, только что прибыла белгородская электричка. Как раз в это время на площадь выехал "воронок" с заключёнными. Неожиданно раздались автоматные выстрелы. В первые минуты никто ничего не понял, а потом люди на площади стали падать. К счастью, среди горожан и приезжих оказались ветераны Великой Отечественной. Они сразу разобрались в обстановке, кто-то запретил покупателям гастронома, находившимся в здании наискосок, выходить наружу и велел лечь на пол, другие увели пассажиров в здание вокзала.

Один из мальчишек из гастронома видел, как был убит водитель автозака. Он не знал, что вторая пуля прошила машину насквозь и убила одного из заключённых. Кто-то из раненых долго стонал и всё время шевелился. Один пассажир просто залёг прямо посреди площади и притворился мёртвым. Но многие действительно падали замертво. Вот пуля пробила голову какой-то старушке, навзничь упал на асфальт мужчина с чемоданом...

Затем невидимые стрелки стали палить по окнам соседнего дома. Но из гастронома и из здания вокзала уже звонили в милицию: "У нас стреляют!"; "Тут стрельба!"; "Помогите! Есть убитые, есть раненые". Когда на Привокзальную площадь Курска приехала скорая и загрузила одного из раненых, неизвестные злоумышленники открыли стрельбу и по врачам, но, к счастью, промазали. Наконец в милицию поступила информация, хоть как-то прояснявшая происходящее. Звонили жильцы дома № 1А на Привокзальной площади. Они рассказали, что живут на 4-м этаже и из соседней квартиры явно доносятся выстрелы.

Фото © ТАСС / Акимов Николай

Сын полицая и инфантил

Полковник милиции Александр Ковынев в те годы работал участковым уполномоченным, а позже был назначен начальником отдела милиции. Он рассказывал в интервью, что тут же в Курск были вызваны начальники районных отделов милиции со всем личным составом. Площадь была в ударные сроки оцеплена. В соседней с преступниками квартире милиционеры устроили штаб и решили вести переговоры.

Но неизвестные сдаваться не собирались. Когда на площадке собралась группа милиционеров, они дали через дверь автоматную очередь и заявили, что у них восемь заложников и они убьют всех, если милиция пойдёт на штурм. Но при этом злоумышленники не выдвинули никаких требований. Милиционерам было непонятно, что делать дальше. А главное, никто не знал, кто находится за дверью и сколько их.

К счастью, вскоре пришла информация о том, что из ближайшей воинской части, прихватив автоматы, сбежали два солдата-срочника. Обстановка более-менее прояснялась. Милиционеры вызвали на место командира части. Тот решил выяснить не только имена и фамилии беглецов, но и детали их биографий. И очень удивился, обнаружив, что с такими характеристиками их вообще взяли в армию.

Виктор Коршунов. Фото © Википедия

Старшим из беглецов был Виктор Коршунов. Его отец отбывал срок в колонии за предательство: он был полицаем, во время войны служил фашистам. Очевидно, сын испытывал из-за этого комплекс неполноценности, но сам ушёл от отца недалеко: был упрямым, скрытным и жестоким, страдал депрессией, неоднократно заявлял, что хочет покончить с собой. Был исключён из института за какой-то весьма неблаговидный поступок.

При этом службу проходил старательно, имел значок "Отличник Советской армии", но в коллективе по-прежнему скрытничал, ни с кем не общался. Он смог бы дослужить без происшествий, но накануне ему пришло письмо от любимой девушки, которая сообщала, что выходит замуж.

Юрий Суровцев. Фото © Википедия

Вторым беглецом из части оказался штабной писарь, ефрейтор Юрий Суровцев. Он был полной противоположностью Коршунова: впечатлительный, нервный юноша, он часто плакал, быстро выходил из себя, любил фантазировать. Более того, до армии лежал в психбольнице "с признаками психического инфантилизма" — то есть его эмоциональные реакции на происходящее вокруг были как у ребёнка. В штаб он попал благодаря красивому каллиграфическому почерку. В отличие от Коршунова, которому до дембеля оставалось всего ничего, Суровцев отслужил только год.

Теперь, когда стало ясно, кто из преступников главный, командир части выехал на место и вступил с убийцами в переговоры. Он сумел эмоционально подавить Суровцева, убедил его, что тот находится под влиянием Коршунова, и приказал ефрейтору застрелить приятеля. В 10:16 Суровцев убил Коршунова очередью из автомата, всадив в него 30 пуль. Через десять минут милиционеры осторожно вошли в квартиру. Суровцев рыдал.

Звери

До этого момента у сотрудников курской милиции ещё была надежда на освобождение заложников, но стоило открыть дверь, как стало ясно, что дело плохо. Квартира была буквально залита кровью и уставлена пустыми бутылками — видимо, срочники, расправившись с хозяевами, всю ночь пили. Стало ясно, что произошло самое страшное.

Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

Полковник Ковынев вспоминал, что в ужасе были все: у бывалых сотрудников милиции в голове не укладывалось, что такое могли совершить советские солдаты. Трупы лежали в прихожей и в комнатах. Когда милиционеры увидели зверски убитых маленьких детей, у многих затряслись руки...

Позже выяснилось, что стрелять "солдатики" стали сразу, с порога: в прихожей убили хозяйку, затем застрелили хозяина, младшую дочь с мужем и убили детей. Самую маленькую забили до смерти утюгом. А потом достали водку и стали пить. В суматохе оперативники не сразу поняли, что в квартире есть живая девушка. Её звали Тамара, и она была старшей дочерью хозяев квартиры. Её избили, связали, изнасиловали, но не убили.

Чтобы вывести из квартиры Суровцева, преступника пришлось переодеть в форму милиционера — собравшаяся внизу толпа была готова разорвать убийцу. Кроме семи человек в квартире на площади вокзала были убиты шесть и ранены 11 человек. Милиционеры позже признались: форму эту они потом сожгли — такое омерзение было у них к убийце.

На допросе выяснили, что Коршунов решил уйти из жизни, прихватив с собой как можно больше людей, и подговорил на это же Суровцева. Бежать решили во время дежурства Коршунова в стрелковой роте. Коршунов по-приятельски отпустил дежурного спать, а потом взял из арсенала два автомата, боеприпасы и пистолет. Приятели отпилили у автоматов приклады, положили их в чемоданы, покинули часть и на попутке добрались до города. На Привокзальной площади они зашли в гастроном, купили водки, а потом поднялись на четвёртый этаж этого же дома — там и жила знакомая Коршунова по имени Тамара.

В квартире они убили всех, а потом пили всю ночь и насиловали знакомую. Утром Коршунов открыл балкон и увидел, что перед ним — целая площадь народа. Тогда он вскинул автомат и нажал на спуск...

Горе, которое обрушилось на многие семьи горожан, журналисты радио "Голос Америки" решили использовать в политической борьбе. За бугром преступников объявили "борцами с режимом", которые якобы "протестовали" против внешней политики СССР и не были согласны с вводом танков в Чехословакию. На самом деле они были просто убийцами.