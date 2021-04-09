Девятилетний мальчик найден мёртвым после ссоры с мамой в квартире на востоке Москвы
По факту трагедии проводится проверка. На месте обнаружен пояс от кимоно — ребёнок увлекался тхэквондо.
Фото © Соцсети
Трагический инцидент произошёл в квартире одного из домов в столичном районе Преображенское. По информации Лайфа, тело 9-летнего мальчика со следами удушения нашёл в комнате его дедушка. Незадолго до этого в квартире произошла ссора: мама отругала сына за то, что он потерял электронный пропуск на тренировку по тхэквондо.
По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку. С места гибели ребёнка изъят пояс от кимоно.
Ранее Лайф рассказывал, как пьяный 46-летний житель Красноярска с ножом напал на девятилетнего ребёнка в жилом доме. В итоге злоумышленника задержали, а мальчик сейчас находится в реанимации.
Выбор редакции
Москвичка отдала знакомому 600 тысяч рублей за "глушилку" для подавляющих волю маяков
Владельца гостиницы обвинили в убийстве, после того как в душе нашли тела обнажённых влюблённых
Орал и кидался плиткой: неадеквата в одних трусах задержали в школе в Новороссийске — видео
Мишустин призвал снизить риски ввоза новых штаммов коронавируса в РФ
Ефимова не отобралась на Олимпиаду на коронной дистанции, но всё ещё может получить нужную лицензию
Комментариев: 0