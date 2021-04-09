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Девятилетний мальчик найден мёртвым после ссоры с мамой в квартире на востоке Москвы

По факту трагедии проводится проверка. На месте обнаружен пояс от кимоно — ребёнок увлекался тхэквондо.

9 апреля 2021, 11:38

Фото © Соцсети

Трагический инцидент произошёл в квартире одного из домов в столичном районе Преображенское. По информации Лайфа, тело 9-летнего мальчика со следами удушения нашёл в комнате его дедушка. Незадолго до этого в квартире произошла ссора: мама отругала сына за то, что он потерял электронный пропуск на тренировку по тхэквондо.

По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку. С места гибели ребёнка изъят пояс от кимоно.

Ранее Лайф рассказывал, как пьяный 46-летний житель Красноярска с ножом напал на девятилетнего ребёнка в жилом доме. В итоге злоумышленника задержали, а мальчик сейчас находится в реанимации.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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