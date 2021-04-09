Девятилетний мальчик найден мёртвым после ссоры с мамой в квартире на востоке Москвы

Трагический инцидент произошёл в квартире одного из домов в столичном районе Преображенское. По информации Лайфа, тело 9-летнего мальчика со следами удушения нашёл в комнате его дедушка. Незадолго до этого в квартире произошла ссора: мама отругала сына за то, что он потерял электронный пропуск на тренировку по тхэквондо.