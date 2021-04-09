Москвичка отдала знакомому 600 тысяч рублей за "глушилку" для подавляющих волю маяков

Жительница Москвы оказалась обманутой своим знакомым почти на 2,5 миллиона рублей, часть из которых она потратила на "глушилки" от маячков, якобы подавляющих волю. Это чудо техники мужчина продал москвичке за 600 тысяч рублей, сообщает Лайфу источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что в 2018 году 33-летняя женщина занялась бизнесом по продаже электронных сигарет и смогла изменить свою жизнь к лучшему. Кроме того, она познакомилась с приятным мужчиной Анатолием Я. Москвичка планировала развивать их отношения, а потому доверяла избраннику, особенно спустя долгое время общения. Так, пару месяцев назад она дала мужчине в долг 15 тысяч долларов (около 1 156 000 рублей) и 10 тысяч евро (примерно 916 тысяч рублей).

Спустя некоторое время пара ехала в машине, и в районе Рублёвского шоссе москвичка заметила столбики с маячками, расположенными вдоль дороги. Анатолий объяснил, что они подавляют волю людей, а на вопрос, как спастись от этого, подсказал проверенный способ — глушилка, которая стоит более миллиона рублей. Однако благородный кавалер предложил оплатить устройство пополам.

Передав половину суммы, женщина дождалась от "друга" аппарат, сильно напоминающий портативное зарядное устройство с антеннами. Похваставшись перед коллегами, москвичка узнала, что просто-напросто отдала деньги мошеннику, который после случившегося перестал отвечать на звонки.

Общий ущерб женщины составил около 2,5 миллиона рублей, она обратилась с заявлением в полицию. По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал, как в Крыму с 75-летней пенсионерки "сняли порчу" за все её сбережения. На магический обряд женщина отдала почти 800 тысяч рублей.

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