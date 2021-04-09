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Названы регионы с самым большим числом изъятий нелегального алкоголя в начале 2021 года

Всего за два месяца в стране конфисковали более 2,1 миллиона литров, а с конца 2015-го — свыше 133 миллионов литров.

9 апреля 2021, 12:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В регионах Сибирского, Центрального и Южного федеральных округов в январе – феврале 2021 года случилось самое большое число изъятий нелегального этилового спирта и алкогольной продукции. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росалкогольрегулирования сообщает RT.

Так, в целом по стране специалисты изъяли более 2,1 миллиона литров нелегальной продукции на старте текущего года, а с конца 2015 года — свыше 133 миллионов литров.

Кроме того, было ликвидировано 825 подпольных заводов и цехов, а также демонтировано свыше 7000 единиц основного технологического оборудования.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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