"Их болтает из стороны в сторону": Политолог оценил попытки госсекретаря США оправдать хамство Байдена
Америка прекрасно понимает всю сложность нынешней политической ситуации, отметил он.
Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA
Президент США Джо Байден, по сути, зависим от команды, выполняющей комплексные функции первого лица государства, так как в силу своего возраста он не всегда попадает в точку. Об этом Лайфу заявил доктор политических наук Александр Гусев. По его мнению, у помощников американского лидера нет чёткого понимания, как выстраивать свою политику, — отсюда и все проблемы.
"Нет единства в общем понимании, как двигаться их стране, и на все проблемы существуют разные точки зрения, поэтому их и болтает из стороны в сторону. Какая точка зрения сегодня победит, ту и озвучат, это видно на примере госпожи Псаки", — пояснил специалист.
Гусев считает, что Соединённые Штаты прекрасно понимают всю сложность нынешней политической ситуации. По словам политолога, Вашингтон не хочет потерять своё лицо в Европе и на Украине. При этом другого выхода у команды Байдена кроме того, как налаживать контакты с Москвой, нет.
"Я надеюсь, что здравый смысл возобладает, ситуация на Украине стабилизируется и отношения между нашими странами выйдут из пика того состояния, в котором они сейчас находятся", — заключил специалист.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен оправдал резкие слова Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине "политическим прагматизмом". Глава американской дипломатии считает, что нужно "привлекать Россию к ответственности", но вместе с этим оставаться открытыми к взаимодействию.
Напомним, Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.
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