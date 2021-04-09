Эдвард Бил заявил о "целом списке" мер помощи пострадавшей в ДТП
Сейчас блогер ждёт ответа от представителей женщины, а сама она находится в больнице и уже пришла в себя.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Тверского суда
Блогер Эдвард Бил заявил, что подготовил несколько предложений о помощи для семьи женщины, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце. Пранкер подчеркнул, что хочет оказать поддержку, потому что так надо сделать, а не из желания показаться хорошим.
"Мы готовимся в понедельник, ждём от них [от потерпевшей стороны] ответа, готовы ли они принять от нас помощь. Мы подготовили целый список того, что я могу предложить. Мы ждём от них ответа. Думаю, что ответ будет положительным. Это не из-за того, что я хочу казаться таким хорошим, — просто так надо сделать", — сказал Эдвард Бил телеканалу "360".
Как сообщал Лайф, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице, в её состоянии наметилась положительная динамика, и её уже перевели из реанимации.
В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто. Бил неоднократно заявлял, что хочет выплатить пострадавшей компенсацию и помочь её близким поставить женщину на ноги.
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