Эдвард Бил заявил о "целом списке" мер помощи пострадавшей в ДТП

Блогер Эдвард Бил заявил, что подготовил несколько предложений о помощи для семьи женщины, пострадавшей в ДТП на Садовом кольце. Пранкер подчеркнул, что хочет оказать поддержку, потому что так надо сделать, а не из желания показаться хорошим.

"Мы готовимся в понедельник, ждём от них [от потерпевшей стороны] ответа, готовы ли они принять от нас помощь. Мы подготовили целый список того, что я могу предложить. Мы ждём от них ответа. Думаю, что ответ будет положительным. Это не из-за того, что я хочу казаться таким хорошим, — просто так надо сделать", — сказал Эдвард Бил телеканалу "360".

В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто. Бил неоднократно заявлял, что хочет выплатить пострадавшей компенсацию и помочь её близким поставить женщину на ноги.

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