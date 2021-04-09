Елизавета II — о принце Филиппе: Он был моей главной опорой

Королева Великобритании Елизавета II прокомментировала смерть своего супруга принца Филиппа, отметив, что муж был для неё главной опорой в жизни.

"Он был моей главной опорой", — сказала королева.

В связи с кончиной принца Филиппа в Великобритании объявлен национальный траур, королевская семья будет скорбеть 30 дней. На этот период времени в стране будут приспущены флаги, а также не будут приниматься какие-либо новые законопроекты, так как королеве будет не до государственных дел.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Его отец — греческий принц Андрей — был братом короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать — принцесса Алиса — была дочерью немецкого принца Луи Баттенберга, который женился на одной из внучек британской королевы Виктории. При рождении Филипп имел титул принца Греческого и Датского.

В январе 1946 года, вернувшись после войны в Великобританию, Филипп попросил у Георга VI руки Елизаветы. В феврале 1947 года принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешёл из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбеттен. Во время коронации Елизаветы Филипп первым присягнул на верность ей.

В браке родились четверо детей: Чарльз (принц Уэльский), Анна (принцесса Великобритании), Эндрю (герцог Йоркский) и Эдуард (граф Уэссекский).

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