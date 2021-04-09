Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Елизавета II — о принце Филиппе: Он был моей главной опорой

В Великобритании объявлен национальный траур в связи со смертью супруга королевы. Сообщается, что монаршая семья будет скорбеть 30 дней.

9 апреля 2021, 12:28
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Королева Великобритании Елизавета II прокомментировала смерть своего супруга принца Филиппа, отметив, что муж был для неё главной опорой в жизни.

"Он был моей главной опорой", — сказала королева.

В связи с кончиной принца Филиппа в Великобритании объявлен национальный траур, королевская семья будет скорбеть 30 дней. На этот период времени в стране будут приспущены флаги, а также не будут приниматься какие-либо новые законопроекты, так как королеве будет не до государственных дел.

Супружеские измены и оскорбления из уст королевы. Netflix покажет скандальный мюзикл о принцессе Диане

Супружеские измены и оскорбления из уст королевы. Netflix покажет скандальный мюзикл о принцессе Диане

Ранее сегодня, 9 апреля, стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу. Его отец — греческий принц Андрей — был братом короля Греции Константина I (династия Глюксбургов). Мать — принцесса Алиса — была дочерью немецкого принца Луи Баттенберга, который женился на одной из внучек британской королевы Виктории. При рождении Филипп имел титул принца Греческого и Датского.

Елизавета II стала прабабушкой уже в десятый раз

Елизавета II стала прабабушкой уже в десятый раз

В январе 1946 года, вернувшись после войны в Великобританию, Филипп попросил у Георга VI руки Елизаветы. В феврале 1947 года принял британское подданство, отказался от прежних титулов, перешёл из православия в англиканство, а также взял фамилию Маунтбеттен. Во время коронации Елизаветы Филипп первым присягнул на верность ей.

В браке родились четверо детей: Чарльз (принц Уэльский), Анна (принцесса Великобритании), Эндрю (герцог Йоркский) и Эдуард (граф Уэссекский).

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Живой скелет: с какими болезнями боролся 99-летний принц Филипп, который умер вскоре после выписки

сегодня в 12:39

Клубы АПЛ выразили соболезнования королевской семье в связи со смертью принца Филиппа

сегодня в 13:33

Главнокомандующий ВС Украины назвал неприемлемым силовое "освобождение" Донбасса

сегодня в 13:42

КС обязал изменить статью УК для защиты жертв домашнего насилия

сегодня в 13:51

Правительство Украины легализовало медицинский каннабис

сегодня в 13:32

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1