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В Дагестане задержали врио главы Минтуризма, его обвиняют в мошенничестве

Ущерб от действий чиновника и его сообщников составил более 620 миллионов рублей.

9 апреля 2021, 13:00
<p>Расул Ибрагимов. Фото © <a href="http://www.e-dag.ru/2013-05-27-06-53-44/komissii-pri-pravitelstve-rd/ibragimov-rasul-shapievich.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Правительство Республики Дагестан</a></p>

Расул Ибрагимов. Фото © Правительство Республики Дагестан

В Дагестане задержали временно исполняющего обязанности главы Минтуризма республики Расула Ибрагимова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Отмечается, что ему уже предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "Мошенничество в особо крупном размере". Незаконной деятельностью Ибрагимов занимался, когда находился на посту министра труда и социального развития Дагестана.

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"По версии следствия, с 2017-го по сентябрь 2018 года на территории Республики Дагестан Ибрагимов с целью получения постоянного и стабильного преступного дохода создал преступное сообщество (преступную организацию), в которую вошли структурные подразделения Министерства труда и социального развития республики. Основной целью преступного сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан", — говорится в сообщении СК.

Злоумышленники похищали средства через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчинённым, часть из которых возвращалась преступникам. Ибрагимову и его сообщникам удалось украсть из бюджета более 620 миллионов рублей.

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В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители устанавливают других участников преступного сообщества, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Лайф рассказывал, что губернатор Алтайского края уволил высокопоставленную чиновницу, подозреваемую в мошенничестве на 14 миллионов. Стелла Штань была задержана 1 апреля. Чиновница подозревается в мошенничестве на 14 миллионов рублей. По данным следствия, она вместе с директором частного детского сада Happy Baby в 2015 году предоставила в Главное управление образования и молодёжной политики Алтайского края фиктивные документы о приобретении нежилого помещения. Сумма была значительно завышена по сравнению с рыночной. Суд арестовал чиновницу до 30 мая.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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