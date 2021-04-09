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Участник несогласованной акции, распыливший газ в лицо омоновцу, получил 3,5 года колонии

Молодого человека задержали 3 февраля. В ходе допроса он признал вину.

9 апреля 2021, 13:05
<p>Кадр видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ot4UfwLkIhc&t=7s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube/СКР</a></p>

Кадр видео © YouTube/СКР

Участник несогласованной акции, распыливший газ в лицо омоновцу, получил 3,5 года колонии. Видео © Мещанский суд г. Москвы

Участника несанкционированной акции протеста в Москве Павла Грин-Романова признали виновным в распылении газового баллончика в лицо бойцу ОМОНа и вынесли ему приговор — три года шесть месяцев колонии общего режима.

При этом прокурор просил для него восемь лет колонии. Адвокат Грин-Романова Артём Немов ранее уже заявлял, что его подзащитный не согласен с запрашиваемым прокурором наказанием и считает его слишком суровым.

СКР показал видео с раскаянием участника незаконной акции, который брызнул в силовика из баллончика

СКР показал видео с раскаянием участника незаконной акции, который брызнул в силовика из баллончика

Напомним, 31 января один из участников незаконного митинга в Москве распылил газовый баллончик в лицо бойца ОМОНа. На кадрах с места событий видно, что молодой человек перед провокацией тщательно замаскировался: у него не видно даже глаз. 3 февраля молодого человека задержали. В ходе допроса задержанный полностью признал вину.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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