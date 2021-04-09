Участник несогласованной акции, распыливший газ в лицо омоновцу, получил 3,5 года колонии
Молодого человека задержали 3 февраля. В ходе допроса он признал вину.
Кадр видео © YouTube/СКР
Участник несогласованной акции, распыливший газ в лицо омоновцу, получил 3,5 года колонии. Видео © Мещанский суд г. Москвы
Участника несанкционированной акции протеста в Москве Павла Грин-Романова признали виновным в распылении газового баллончика в лицо бойцу ОМОНа и вынесли ему приговор — три года шесть месяцев колонии общего режима.
При этом прокурор просил для него восемь лет колонии. Адвокат Грин-Романова Артём Немов ранее уже заявлял, что его подзащитный не согласен с запрашиваемым прокурором наказанием и считает его слишком суровым.
Напомним, 31 января один из участников незаконного митинга в Москве распылил газовый баллончик в лицо бойца ОМОНа. На кадрах с места событий видно, что молодой человек перед провокацией тщательно замаскировался: у него не видно даже глаз. 3 февраля молодого человека задержали. В ходе допроса задержанный полностью признал вину.
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