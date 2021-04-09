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Вслед за Кравчуком Ляшко похвастался "начищенным стволом" на случай войны

А первый президент Украины Леонид Кравчук ранее похвастался "ружьём правой руки Гитлера".

9 апреля 2021, 13:21
<p>Олег Ляшко. Фото © ТАСС / Анна Марченко</p>

Олег Ляшко. Фото © ТАСС / Анна Марченко

Вслед за первым президентом Незалежной Леонидом Кравчуком, который накануне заявил, что готов стрелять "по парашютистам с флагами России" из своего ружья, аналогичную готовность в эфире телеканала "Украина 24" высказал лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

"Леонид Макарович в эфире у Василия Голованова говорил, что у него оружие начищено. Я хочу сказать, что моё тоже начищено, и не один ствол. Как только хоть одна сволочь перейдёт границу, я буду там с десятком стволов и десятком людей-единомышленников!" — заявил Ляшко.

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Кравчук ответил на сообщения о стягивании войск Украины в Донбасс

Также лидер Радикальной партии Украины предрёк партизанскую войну в Черниговской области.

"Я уверен, это будет партизанская война. Когда однажды напали Наполеон и Гитлер, на Черниговщине все — от старых до молодых — кто на фронт, кто в партизаны пошли. Сейчас будет то же самое: у захватчиков будет земля гореть под ногами", — пообещал Ляшко.

Эксперты оценили шансы Украины в воздушной войне против России

Эксперты оценили шансы Украины в воздушной войне против России

Ранее Лайф писал, что глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент Украины Леонид Кравчук показал "ружьё правой руки Гитлера", из которого он собрался стрелять по россиянам.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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