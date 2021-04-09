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"Можно я уйду?": Долина вышла из себя, услышав, как бездарно поёт звезда TikTok Валя Карнавал

Народной артистке пришлось целый час слушать, как новые звёзды соцсетей выдают шум и гвалт за треки.

9 апреля 2021, 10:18

Фото © YouTube-шоу / Gazgolder

На днях 65-летней Ларисе Долиной выпала незавидная участь сняться в YouTube-шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным, где второй гостьей стала популярная блогерша Валя Карнавал. Там две звезды из разных поколений обсудили взгляды на пение и на музыкальную индустрию, что привело к конфликту. Долина была настроена доброжелательно, но чем больше она слушала, тем сильнее выходила из себя. Последней каплей для артистки стал момент, когда блогерша не смогла повторить простое упражнение и не попала в ноты.

Видео © YouTube-шоу / Gazgolder

Валя Карнавал напирала на то, что петь сейчас может каждый, а образование вовсе не обязательно. Такие слова до глубины души возмутили народную артистку, которая с шести лет занималась музыкой, а теперь является заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства МГИК.

Любой человек имеет право петь, но только дома, для тех, кто его любит. Но есть профессия певца, и певец должен по крайней мере петь чисто. А вот такие вот разговоры... Можно я уйду?

Лариса Долина

Видео © YouTube-шоу / Gazgolder

Причём сбежать Долина пыталась не единожды, видимо, не желая срываться на 19-летней блогерше. Однако после очередного трека, в котором она не поняла ни слова из-за шума, гвалта и произношения, она наконец не выдержала.

Макс, можно правда я уйду? Мне неинтересно и неприятно. Это всё паноптикум какой-то — разговор с девушкой, которая ничего не знает о музыке, не знает ни одной ноты, а претендует на то, что она звезда

Лариса Долина

Фото © Instagram / larisa_dolina_ и karna.val

Фото © Instagram / larisa_dolina_ и karna.val

О вокале некоторых исполнителей из TikToka, чьи треки звезде пришлось выслушать, она отозвалась не очень лестно. "Это не пение, а извлечение каких-то нот", — отмахнулась от хита Slava Marlow народная артистка. Под конец участницы шоу решили расстаться всё же на мирной ноте, заставив ведущего Максима Галкина выдохнуть с облегчением. Хотя до этого во время оживлённой дискуссии он пошутил: "Девочки, не ссорьтесь. Хотя, если ты бросишь торшером в Валю, у нас будут бешеные просмотры!"

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Авторы
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