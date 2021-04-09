Алла Пугачёва исполнила мрачную версию песни "Мы в этой жизни" для фильма "Чернобыль"

Народная артистка России Алла Пугачёва по-новому взглянула на композицию "Мы в этой жизни" и исполнила её более мрачную версию, которая прозвучит в фильме Данилы Козловского "Чернобыль". Ролик опубликован на ютуб-канале кинокомпании Central Partnership.

Изначально стихотворение принадлежало Татьяне Снежиной, а Пугачёва исполнила его в 1997 году. Над новой драматичной версией аранжировки работал композитор фильма Олег Карпачев. В кадре певица сидит одна в зале кинотеатра, а на экране идёт отрывок картины, в котором главный герой увольняется с работы и говорит, что хочет на концерт Пугачёвой.

Чернобыльская авария на АЭС в 1986 году для народной артистки не чужая. Отмечается, что через четыре месяца после аварии она вместе с коллективом ездила в посёлок Зелёный Мыс под Припятью, где дала концерт для девяти тысяч ликвидаторов последствий катастрофы.

"Это был необыкновенный концерт со слезами на глазах и долгожданными улыбками на измученных лицах людей. И до сих пор не заживает рана от воспоминаний об этих зрителях на концерте, большинство из которых были обречены на нездоровье и даже смерть", — написал в "Инстаграме" супруг народной артистки Максим Галкин.

Режиссёр фильма и исполнитель главной роли Данила Козловский назвал Пугачёву великой певицей и великим человеком.

"Для меня стали колоссальными событиями встреча (пусть и небольшая, но важнейшая для меня) и общая работа с Аллой Борисовной", — сказал он.

Премьера фильма "Чернобыль" состоится 15 апреля. Фильм рассказывает историю любви, которая разворачивается на фоне катастрофы.

Ранее Лайф рассказывал о смерти от рака мозга исполнителя роли Дятлова в сериале "Чернобыль". Полу Риттеру было 54 года. Помимо нашумевшей исторической драмы от HBO он успел сняться в фильмах "Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Квант милосердия".

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