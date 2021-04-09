Пищевой технолог заявил, что колбаса из опарышей и мух в будущем может заполнить полки магазинов

Из-за прироста численности населения в ближайшем будущем может возникнуть проблема нехватки мяса. Об этом заявил доктор технических наук, профессор, пищевой технолог Александр Ишевский.

"Численность населения растёт. Если в 1972 году было 4,5 миллиона, то сейчас — 7,5 миллиона. Такими темпами к 2030 году мы дойдём до десяти миллионов, и система просто перестанет нас кормить, нет ресурса", — пояснил он в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

По словам эксперта, сейчас учёные занимаются поиском альтернативных источников белка для питания человека. Так, одна из идей — использование насекомых в пищу. Дело в том, что мясо мух и личинок позволит удовлетворить мировой спрос на источники белка. К примеру, личинка мучной мухи содержит около 90% чистого белка против 17% в говядине, отметил технолог.

Ишевский добавил, что помимо использования в пищу насекомых есть ещё два "мясозаменителя". Речь идёт о выращивании искусственного мяса из пробирки и переходе человечества на соевые продукты. Однако, по словам эксперта, оба варианта слишком затратные.

Между тем в Германии уже давно начали продавать бургеры из личинок. Производители отмечают, что их продукт на 100% натуральный, а кроме того, богат протеином, содержит мало жиров и хрустит.

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