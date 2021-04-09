Главнокомандующий ВС Украины назвал неприемлемым силовое "освобождение" Донбасса

Он отметил, что приоритетным для украинских властей вариантом является политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе, а на первом месте для Киева стоит сохранение жизней граждан.

Однако Хомчак подчеркнул, что ВСУ готовы к адекватному реагированию как в случае эскалации конфликта в районе операции объединённых сил, так и в случае осложнения политической и стратегической ситуации вокруг Незалежной. Все сообщения о подготовке Украины к наступлению на южные территории не соответствуют действительности и являются провокацией, добавил он.