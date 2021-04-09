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Главнокомандующий ВС Украины назвал неприемлемым силовое "освобождение" Донбасса

Приоритетным вариантом для властей является политико-дипломатический путь урегулирования ситуации, заметил он.

9 апреля 2021, 13:42
<p>Руслан Хомчак. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire</p>

Руслан Хомчак. Фото © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire

Силовое "освобождение" Донбасса приведёт к гибели большого числа людей, оно неприемлемо. Об этом заявил главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Руслан Хомчак, чьи слова приводятся в "Фейсбуке" Генштаба.

"Освобождение временно оккупированных территорий силовым путём неизбежно приведёт к гибели большого количества мирных жителей и потерь среди военнослужащих, что неприемлемо для Украины", — сказал Хомчак.

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Он отметил, что приоритетным для украинских властей вариантом является политико-дипломатический путь урегулирования ситуации в Донбассе, а на первом месте для Киева стоит сохранение жизней граждан.

Однако Хомчак подчеркнул, что ВСУ готовы к адекватному реагированию как в случае эскалации конфликта в районе операции объединённых сил, так и в случае осложнения политической и стратегической ситуации вокруг Незалежной. Все сообщения о подготовке Украины к наступлению на южные территории не соответствуют действительности и являются провокацией, добавил он.

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Напомним, очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей, а в апреле на окраине Донецка под обстрелом беспилотника погиб ребёнок. А о широкомасштабной войне на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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