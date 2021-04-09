Живой скелет: с какими болезнями боролся 99-летний принц Филипп, который умер вскоре после выписки
Герцог Эдинбургский провёл почти месяц в частной клинике, где за его жизнь сражались лучшие врачи страны.
Фото © Twitter / Agence France-Presse
Сегодня утром в Виндзорском дворце умер принц Филипп — муж Елизаветы II. Он не дожил всего два месяца до 100-летнего юбилея. Это событие стало трагическим для семьи, но назвать его неожиданным нельзя. В последнее время слабое здоровье принца только ухудшалось, а пользователи Сети приходили в ужас от фото королевской особы, на которой она больше походила на скелет или мумию.
Фото © Twitter / Infos Françaises
Первый тревожный звонок
Принц Филипп стал самым старым потомком королевы Виктории, и он отлично держался до 2011 года, когда во время празднования своего 90-летия объявил, что сократит выезды и общественные королевские дела до необходимого минимума. Тогда же он обратился в больницу с болями в груди, где после обследования врачи провели ему коронарное стентирование, которое расширило артерии при помощи каркаса.
Фото © Twitter / Infos Séries и Agence France-Presse
А в 2017 году он и вовсе сложил с себя полномочия, признавшись, что не в состоянии выполнять свой долг в силу возраста. Тогда же он сделал операцию на бедре, но была ли это та же нога, которую принц Филипп повредил во время прогулки в экипаже, не сообщается.
Неизвестная инфекция во время эпидемии ковида
Фото © Twitter / AJ+ и Charlotte Turner
В прошлом году поклонники королевской семьи с тревогой наблюдали за Елизаветой II и её мужем, ведь они находились в группе риска заражения коронавирусом. Поэтому, когда в феврале 2021 года принц попал в больницу с инфекцией, пользователи Сети в панике принялись забрасывать вопросами представителей монархии. Те заявили, что принц Филипп не болен коронавирусом, но назвать диагноз отказались.
Фото © Twitter / Racing Post и Sachin
Этого сердце принца Филиппа не выдержало
Инфекция сильно подкосила и без того неидеальное здоровье герцога Эдинбургского, поэтому ему пришлось сделать ещё одну операцию на сердце, для которой его перевозили на время в другую клинику. Всего под наблюдением врачей принц провёл 28 дней, что стало его самой долгой госпитализацией. Из больницы его забирали, выкатывая на инвалидной коляске, — сам герцог был так ослаблен, что едва мог сидеть.
Фото © Twitter / CNN
Но, несмотря на такое состояние королевской особы, принц Гарри и Меган Маркл дали своё разоблачающее интервью, в котором выставили представителей монархии не в лучшем свете. И хоть официальных заявлений не поступало, поклонники королевской семьи уверены, что этот скандал стал последней каплей для ослабленного принца Филиппа.
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