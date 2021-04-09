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В России могут запретить путешествия в Турцию из-за коронавируса

Рассматривается несколько вариантов: от ограничений полётов до введения обязательной вакцинации для выезда.

9 апреля 2021, 14:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ может запретить россиянам путешествия в Турцию в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Такого мнения придерживаются эксперты портала "Турпром".

"В пятницу, 9 апреля, с высокой вероятностью Правительство России объявит о приостановке российского туризма в Турцию на неопределённое время", — говорится в записи.

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Как отмечают источники, кабмин рассматривает несколько вариантов действий от полного запрета на авиасообщение до введения обязательного двухнедельного карантина для прибывающих из Турции путешественников. Ещё один способ решения проблемы — это обязательная вакцинация выезжающих в другие страны жителей РФ, что станет своеобразным тестом введения коронавирусного паспорта.

Действовать запрет будет до стабилизации эпидемиологической обстановки в Турции.

Информацию о сложной ситуации в этой стране ранее в эфире радио "Комсомольская правда" подтвердила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, заболеваемость в стране растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из этого государства.

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Ранее россиян предупредили об опасности поездок в жаркие страны после коронавируса, ведь такой климат может спровоцировать тромбозы и эмболии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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