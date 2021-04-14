Меркель и Байден высказались против наращивания военных сил России у границы Украины

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Они выразили мнение, что России не следует наращивать военные силы у границы Украины. Об этом рассказал официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — отметил Зайберт.

По его словам, кроме Украины Байден и Меркель обсуждали тему вывода войск НАТО из Афганистана и борьбу с пандемией.

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