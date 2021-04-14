Меркель и Байден высказались против наращивания военных сил России у границы Украины
Также они обсудили решение о скором выводе войск США и НАТО в целом из Афганистана и борьбу с пандемией коронавируса.
Фото © ЕРА / ТАСС
Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Они выразили мнение, что России не следует наращивать военные силы у границы Украины. Об этом рассказал официальный представитель Правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Канцлер и президент были едины во мнении, что от России нужно потребовать отказаться от недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации", — отметил Зайберт.
По его словам, кроме Украины Байден и Меркель обсуждали тему вывода войск НАТО из Афганистана и борьбу с пандемией.
Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
Лента новостей
Выбор редакции
Bild: Меркель записалась на прививку от коронавируса, но затем спешно отменила её
Песков оценил, как новые санкции США могут сказаться на подготовке встречи Путина и Байдена
НАТО вслед за США заявило о выводе войск из Афганистана
СМИ: США передумали отправлять два военных корабля в Чёрное море
Глава ЦРУ не исключил, что Россия может вторгнуться на территорию Украины
Комментариев: 0