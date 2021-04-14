Хотят взять конфронтацию под контроль: политолог назвал истинную причину звонка Байдена Путину

В Белом доме понимают, что противостояние с Россией переходит разумные границы, однако звонок американского лидера Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину вовсе не означает шаг в сторону примирения. Об этом заявил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов.

"Они не хотят неконтролируемого процесса. Они хотят им управлять. Сейчас они предлагают России очень жёсткую конфронтацию, но при этом сотрудничество по некоторым вопросам. Это то, что было в период холодной войны", — цитирует политолога kp.ru.

Более того, отметил Суслов, санкции неизбежны, так как они уже анонсированы, и саму природу отношений двух стран сейчас вряд ли что-то изменит. Однако подобные ограничения будут носить точечный характер — под них подпадут некоторые российские компании и физлица. А РФ в свою очередь ответит на такие шаги зеркально.

Глава Комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в свою очередь считает что встреча лидеров двух стран может и не состояться, если США продолжат политику давления. Сенатор заявил, что наращивать санкции и при этом вести диалог с Россией не получится.

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