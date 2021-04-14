"Байден заскулит, как побитая собака": Политолог призвал Украину не строить иллюзий насчёт встречи лидеров РФ и США
По словам собеседника Лайфа, Киев уверен, что Джо Байден будет настроен на жёсткий разговор по Донбассу. Но где гарантии, что так и будет?
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Профессор МГУ, политолог Андрей Манойло не согласен с заявлением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о заинтересованности Киева в том, чтобы США контактировали с Россией. По мнению собеседника Лайфа, обманчивые ожидания украинских властей подпитываются воинственными заявлениями Джо Байдена, пообещавшего Киеву поддержку в случае конфликта с Россией. Но кто сказал, что во время разговора с Владимиром Путиным американский лидер сохранит ту же риторику?
"Если бы Байден после разговора с Путиным как побитая собака убежал, тогда заявления были бы другими. И приветствовать такого рода контакты в Киеве не стали бы. Если Байден бы заскулил, то такой радости и не было бы", — считает политолог.
Манойло отметил, что нынешняя Украина полностью находится под внешним управлением и "делает то, что ей приказывают". В этом смысле должность постоянного представителя Незалежной при ООН ему кажется очень переоценённой.
"Вот эти дёрганья марионеток разных как раз попытка всех обмануть, что у них хоть какая-то самостоятельность есть. Все эти украинские представители при ООН — политики только по названию", — добавил собеседник Лайфа.
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Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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