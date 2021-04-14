"Байден заскулит, как побитая собака": Политолог призвал Украину не строить иллюзий насчёт встречи лидеров РФ и США

Профессор МГУ, политолог Андрей Манойло не согласен с заявлением постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы о заинтересованности Киева в том, чтобы США контактировали с Россией. По мнению собеседника Лайфа, обманчивые ожидания украинских властей подпитываются воинственными заявлениями Джо Байдена, пообещавшего Киеву поддержку в случае конфликта с Россией. Но кто сказал, что во время разговора с Владимиром Путиным американский лидер сохранит ту же риторику?

"Если бы Байден после разговора с Путиным как побитая собака убежал, тогда заявления были бы другими. И приветствовать такого рода контакты в Киеве не стали бы. Если Байден бы заскулил, то такой радости и не было бы", — считает политолог.

Манойло отметил, что нынешняя Украина полностью находится под внешним управлением и "делает то, что ей приказывают". В этом смысле должность постоянного представителя Незалежной при ООН ему кажется очень переоценённой.

"Вот эти дёрганья марионеток разных как раз попытка всех обмануть, что у них хоть какая-то самостоятельность есть. Все эти украинские представители при ООН — политики только по названию", — добавил собеседник Лайфа.

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