"Пришло время договариваться": В Госдуме сочли позитивным сигналом приглашение посла США Салливана в Кремль

По мнению собеседника Лайфа Антона Морозова, путь конфронтации настолько себя исчерпал, что это осознали даже в Вашингтоне.

Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает позитивным сигналом приглашение посла США в России Джона Салливана на встречу с помощником Владимира Путина. Своими мыслями парламентарий поделился в беседе с Лайфом.

"Я думаю, что всё-таки пришло время договариваться. Путь конфронтации себя абсолютно исчерпал, это понимают и в Вашингтоне", — рассуждает он.

Морозов назвал Юрия Ушакова, который и проведёт встречу с Салливаном, очень опытным дипломатом, которому под силу выстроить диалог и выработать взаимоприемлемую схему если не полноценного восстановления взаимоотношений, то хотя бы поэтапного сближения позиций между Россией и США. Депутат добавил, что низкий уровень двухсторонних связей тормозит многие процессы не только между нашими государствами, но и во всём мире в целом.