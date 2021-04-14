"Пришло время договариваться": В Госдуме сочли позитивным сигналом приглашение посла США Салливана в Кремль
По мнению собеседника Лайфа Антона Морозова, путь конфронтации настолько себя исчерпал, что это осознали даже в Вашингтоне.
Член Комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает позитивным сигналом приглашение посла США в России Джона Салливана на встречу с помощником Владимира Путина. Своими мыслями парламентарий поделился в беседе с Лайфом.
"Я думаю, что всё-таки пришло время договариваться. Путь конфронтации себя абсолютно исчерпал, это понимают и в Вашингтоне", — рассуждает он.
Морозов назвал Юрия Ушакова, который и проведёт встречу с Салливаном, очень опытным дипломатом, которому под силу выстроить диалог и выработать взаимоприемлемую схему если не полноценного восстановления взаимоотношений, то хотя бы поэтапного сближения позиций между Россией и США. Депутат добавил, что низкий уровень двухсторонних связей тормозит многие процессы не только между нашими государствами, но и во всём мире в целом.
"У американских корпораций, особенно айтишных, есть серьёзный интерес на территории РФ, и для них это серьёзный потребительский рынок, куда они сбывают свою продукцию, своё программное обеспечение, различные гаджеты. Мы пока воздерживались от ответных санкций, но тем не менее, мы могли бы ограничить деятельность американских компаний на нашем рынке, то есть они также нуждаются в нас", — добавил собеседник Лайфа.
Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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