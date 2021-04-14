Посла США вызвали в Кремль для беседы с помощником Владимира Путина
Информацию о беседе подтвердили и в российском МИД.
Посол США Джон Салливан. Фото © ТАСС / АР
Посла США в России Джона Салливана пригласили в Кремль после беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в российском МИД, дипломат встретился с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.
"В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона после слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", — отметил собеседник агентства.
Позже приглашение Джона Салливана в Кремль подтвердили и в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что посол США переговорил с Юрием Ушаковым. Однако о каких-либо деталях встречи не уточняется.
Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.
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