Посла США вызвали в Кремль для беседы с помощником Владимира Путина

Посла США в России Джона Салливана пригласили в Кремль после беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в российском МИД, дипломат встретился с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

"В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона после слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", — отметил собеседник агентства.

Позже приглашение Джона Салливана в Кремль подтвердили и в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что посол США переговорил с Юрием Ушаковым. Однако о каких-либо деталях встречи не уточняется.

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