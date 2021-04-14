Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Посла США вызвали в Кремль для беседы с помощником Владимира Путина

Информацию о беседе подтвердили и в российском МИД.

14 апреля 2021, 09:53
<p>Посол США Джон Салливан. Фото © ТАСС / АР</p>

Посол США Джон Салливан. Фото © ТАСС / АР

Посла США в России Джона Салливана пригласили в Кремль после беседы президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на источник в российском МИД, дипломат встретился с помощником российского лидера Юрием Ушаковым.

"В ходе беседы было сказано, что в том случае, если американская сторона после слов Байдена о намерениях улучшить отношения с Россией предпримет новые недружественные шаги в виде санкций, российская сторона отреагирует самым решительным образом", — отметил собеседник агентства.

Пушков указал на три заблуждения Байдена по поводу встречи с Путиным

Пушков указал на три заблуждения Байдена по поводу встречи с Путиным

Позже приглашение Джона Салливана в Кремль подтвердили и в МИД РФ. В дипведомстве отметили, что посол США переговорил с Юрием Ушаковым. Однако о каких-либо деталях встречи не уточняется.

Разговор лучше войны: политолог рассказал, зачем Байдену потребовалась встреча с Путиным

Разговор лучше войны: политолог рассказал, зачем Байдену потребовалась встреча с Путиным

Напомним, накануне президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом сообщил Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1