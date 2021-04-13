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Байден предложил Путину встречу на нейтральной территории

Лидеры стран провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине, а также вопросы контроля над вооружениями.

13 апреля 2021, 15:35

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images / The Washington Post

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину в ближайшее время провести встречу на территории одной из третьих стран. Об этом по итогам телефонного разговора двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.

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"Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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