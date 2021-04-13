Байден предложил Путину встречу на нейтральной территории

Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину в ближайшее время провести встречу на территории одной из третьих стран. Об этом по итогам телефонного разговора двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома .

"Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", — говорится в сообщении.