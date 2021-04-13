Байден предложил Путину встречу на нейтральной территории
Лидеры стран провели телефонный разговор, обсудив ситуацию на Украине, а также вопросы контроля над вооружениями.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images / The Washington Post
Президент США Джо Байден предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину в ближайшее время провести встречу на территории одной из третьих стран. Об этом по итогам телефонного разговора двух лидеров сообщила пресс-служба Белого дома.
"Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра проблем, стоящих перед США и Россией", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Байден в интервью оскорбил Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. Российский лидер в ответ предложил своему американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и назвал темы, которые готов обсудить. Однако Байден ушёл с брифинга, проигнорировав вопрос о разговоре с Путиным. Позже глава Белого дома заявил, что "на каком-то этапе" вновь переговорит с президентом РФ.
Выбор редакции
Рубль резко пошёл в рост после разговора Путина и Байдена
Байден созвонился с Путиным
Зеленский, заручившись поддержкой Пентагона и Турции, рискует повторить похоронный блицкриг Саакашвили 2008 года
Эрдоган ужесточил ковидные ограничения на всей территории Турции
Женская сборная России по футболу вышла на Евро-2022
Комментариев: 0