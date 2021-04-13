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Белоруссия запретила ввоз продукции Nivea за нарушение санитарных норм

В общей сложности запрещена реализация почти трёх тысяч единиц продукции.

13 апреля 2021, 15:29
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Белоруссия ввела временный запрет на ввоз некоторой продукции компании Nivea. Как сообщает пресс-служба Минздрава страны, это сделано из-за нарушений, обнаруженных санитарно-эпидемиологической службой.

"В Беларуси введена временная санитарная мера по запрету ввоза и обращения отдельных наименований парфюмерно-косметической продукции торгового знака Nivea", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграме ведомства.

Постановление подписал 6 апреля заместитель министра — главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко.

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Отмечается, что специалисты выявили ряд нарушений, касающихся в том числе продажи продукции без документов о качестве и безопасности, несоблюдения её срока годности и отсутствия производственного контроля. Также маркировка не содержит информации о наименовании и месте нахождения организации, либо название продукции не соответствует её составу.

В общей сложности запрещена реализация почти трёх тысяч единиц продукции.

Напомним, ранее Nivea отказалась от спонсорской поддержки чемпионата мира по хоккею в Белоруссии. Такое решение было принято на фоне событий, развернувшихся после президентских выборов в республике.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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