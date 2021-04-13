Бананы могут полностью исчезнуть с лица земли: биолог объяснил, что этому виной

Одним из главных врагов популярного во всём мире фрукта — бананов — оказался почвенный гриб. Он почти стёр с лица земли несколько элитных сортов, эволюционировал и подбирается к более распространённым вариантам, рассказал в беседе с телеканалом "360" учёный-биолог и ботаник Евгений Абизов.

"Судя по всему, эволюция этого грибного организма уже достигла и нового сорта, который был известен с 70-х годов прошлого века. Теперь стоит вопрос перед селекционерами изыскания более устойчивых форм до определённой поры. Такая проблема есть", — отметил эксперт.

Учёный добавил, что для растений, которые встречаются только в жарких странах, есть ещё одна опасность — это изменение климата. По словам Абизова, это может привести к расширению ареала их культивирования, где обитают другие вредные микроорганизмы, которые в результате могут переселиться в чуждые им места.

Ранее Лайф писал о продуктах, с которыми опасно сочетать бананы. В их числе канталуп и ещё один экзотический плод. Кроме того, в "Росконтроле" рассказали, как распознать качественные бананы. Кстати, в среднем каждый житель России в год съедает более семи килограммов этого продукта.

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