Российским туристам назвали страну, которая может заменить Турцию

Заменить отдых в Турции для российских туристов сейчас фактически нечем. Единственный и главный конкурент этой страны — Египет, но ситуацию омрачает то, что чартерное авиасообщение с ним закрыто. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

"Турцию, конечно, если не откроют Египет, заменить нечем. Единственный, кто может конкурировать по ценам с ней, — это Египет. По цене, по обилию номерного фонда Египет — единственный на международном рынке, кто может конкурировать с Турцией в борьбе за российских туристов", — отметил эксперт.

Канторович пояснил, что альтернативой могла бы стать Греция, однако она физически не сможет принять всех желающих отдохнуть, к тому же там гораздо жарче летом, чем в Турции. В эту страну может въезжать всего четыре тысячи россиян в неделю. А вот с Танзанией, рейсы в которую тоже закроют, всё обстоит проще. Вместо африканского государства можно выбрать Объединённые Арабские Эмираты, которые чуть дороже в плане отдыха, но лететь туда ближе и дешевле.

Напомним, из-за коронавируса с 15 апреля Россия ограничивает авиасообщение с Турцией — традиционно самым популярным направлением у граждан РФ. На данный момент общая стоимость купленных туров на курорты этой страны превышает 30 миллиардов рублей.

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