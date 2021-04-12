Голикова объяснила, как действовать тем, кто уже купил путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня

По оценке Ассоциации туроператоров России, ограничения коснутся более чем полумиллиона россиян, а стоимость приобретённых туров превышает 30 миллиардов рублей.

Российским туристам, купившим путёвки в Турцию или Танзанию с датой вылета до 1 июня, рекомендовано поменять направление или перенести дату путешествия по согласованию с туроператорами. Такой выход на брифинге в понедельник предложила вице-премьер Татьяна Голикова.

Отметим, что, по данным Ассоциации туроператоров России, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян, а общая стоимость путёвок превышает 32 миллиарда рублей. С Танзанией немного проще — на отдых в указанные даты собирались около шести тысяч россиян.

"Туристам, которые купили путёвку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты", — проинформировала Голикова.

Напомним, что ранее в понедельник было объявлено об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В силе останутся только два регулярных рейса в неделю на взаимной основе. Аналогичные меры были введены в отношении Танзании.