Голикова объяснила, как действовать тем, кто уже купил путёвки в Турцию и Танзанию с вылетом до 1 июня
Брифинг Татьяны Голиковой и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.
Фото © Пресс-служба Правительства РФ
По оценке Ассоциации туроператоров России, ограничения коснутся более чем полумиллиона россиян, а стоимость приобретённых туров превышает 30 миллиардов рублей.
Российским туристам, купившим путёвки в Турцию или Танзанию с датой вылета до 1 июня, рекомендовано поменять направление или перенести дату путешествия по согласованию с туроператорами. Такой выход на брифинге в понедельник предложила вице-премьер Татьяна Голикова.
Отметим, что, по данным Ассоциации туроператоров России, на период с 15 апреля по 31 мая туры в Турцию забронировали более 500 тысяч россиян, а общая стоимость путёвок превышает 32 миллиарда рублей. С Танзанией немного проще — на отдых в указанные даты собирались около шести тысяч россиян.
"Туристам, которые купили путёвку с вылетом до 1 июня, мы рекомендуем по согласованию с туристическими операторами поменять направление отдыха, не меняя дат поездки, либо по возможности перенести сроки путешествия на более поздние и удобные даты", — проинформировала Голикова.
Напомним, что ранее в понедельник было объявлено об ограничении регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 15 апреля до 1 июня. В силе останутся только два регулярных рейса в неделю на взаимной основе. Аналогичные меры были введены в отношении Танзании.
По данным Минздрава Турции, на 11 апреля число заражённых коронавирусом в стране перевалило за три миллиона человек. Что касается Танзании, то, по официальным данным, коронавирусной инфекцией там переболели 509 человек. Тем не менее недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что не рекомендует ездить в Африку по другой причине — из-за малярии. По её словам, за этот год в Россию привезено четыре случая малярии, два из них — из Танзании. В прошлом году оттуда приехали 11 человек, заболевших этой болезнью.