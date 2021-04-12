Политолог-британовед: Принц Чарльз должен передать престол своему сыну
Собеседник Лайфа допускает, что с последней волей умершего принца Филиппа не всё так просто.
Принц Чарльз (на переднем плане) с сыном Уильямом. Фото © ТАСС / Zuma
Уильям, герцог Кембриджский, намного популярнее своего отца, поэтому наиболее благоприятный для короны вариант — это отречение принца Чарльза от престола в пользу своего сына. Такой прогноз в беседе с Лайфом озвучил политолог-британовед Станислав Бышок.
В этом смысле, по его словам, очень показательна последняя воля принца Филиппа, который скончался 9 апреля в возрасте 99 лет: он попросил сына позаботиться о королеве, когда он уйдёт. Таким образом, как отмечает Бышок, послание Филиппа можно расшифровать как "теперь ты за отца". Напомним, что сам Филипп всегда оказывался немного в стороне от власти, избрав для себя путь заботы о супруге.
"Это не какая-то с потолка взятая история, это один из возможных вариантов, который обсуждается. Чарльз тоже не в вакууме существует и следит за событиями, может быть, по его мнению, при Уильяме как-то нормализуются отношения с Гарри. Вот это тоже сыграло бы свою роль. Он вполне, мне кажется, способен проявить, скажем так, скромность, передав престол Уильяму. Потому что он и его семья ведут себя действительно по-королевски", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, 9 апреля стало известно, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп. В феврале герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент России Владимир Путин.
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