Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией вслед за Турцией

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране ходили с конца прошлой недели. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из Турции.

По данным Минздрава Турции, на 11 апреля число заражённых коронавирусом в стране перевалило за 3 млн человек. Что касается Танзании, то, по официальным данным, коронавирусной инфекцией там переболели 509 человек. Тем не менее недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что не рекомендует ездить в Африку по другой причине — из-за малярии. По её словам, за этот год в Россию привезено четыре случая малярии, два из них — из Танзании. В прошлом году оттуда приехали 11 человек, заболевших этой болезнью.