Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией вслед за Турцией

По официальным данным, коронавирусной инфекцией в африканской стране переболели всего 509 человек, однако есть завозные случаи малярии из Танзании в Россию.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации. Ранее аналогичные меры были введены в отношении Турции, где побит очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом.

"На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня", — сообщила Голикова на брифинге в понедельник.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране ходили с конца прошлой недели. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из Турции.