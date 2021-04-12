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Регион
Опубликовано 12 апреля 2021, 19:27

Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией вслед за Турцией

По официальным данным, коронавирусной инфекцией в африканской стране переболели всего 509 человек, однако есть завозные случаи малярии из Танзании в Россию.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации. Ранее аналогичные меры были введены в отношении Турции, где побит очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом.

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля
Россия ограничивает авиасообщение с Турцией с 15 апреля

"На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня", — сообщила Голикова на брифинге в понедельник.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране ходили с конца прошлой недели. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из Турции.

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В самой Турции заявили, что ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль до середины мая, когда в стране начнётся туристический сезон. Тем не менее россияне стали массово аннулировать путёвки.

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По данным Минздрава Турции, на 11 апреля число заражённых коронавирусом в стране перевалило за 3 млн человек. Что касается Танзании, то, по официальным данным, коронавирусной инфекцией там переболели 509 человек. Тем не менее недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что не рекомендует ездить в Африку по другой причине — из-за малярии. По её словам, за этот год в Россию привезено четыре случая малярии, два из них — из Танзании. В прошлом году оттуда приехали 11 человек, заболевших этой болезнью.

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Фото © Pixabay

Алексей Берковиц
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