Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Танзанией вслед за Турцией
По официальным данным, коронавирусной инфекцией в африканской стране переболели всего 509 человек, однако есть завозные случаи малярии из Танзании в Россию.
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Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова объявила, что Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за сложной эпидемиологической ситуации. Ранее аналогичные меры были введены в отношении Турции, где побит очередной антирекорд по заболевшим коронавирусом.
"На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединённой Республикой Танзания с 15 апреля по 1 июня", — сообщила Голикова на брифинге в понедельник.
Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране ходили с конца прошлой недели. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из Турции.
В самой Турции заявили, что ситуацию с коронавирусом удастся взять под контроль до середины мая, когда в стране начнётся туристический сезон. Тем не менее россияне стали массово аннулировать путёвки.
По данным Минздрава Турции, на 11 апреля число заражённых коронавирусом в стране перевалило за 3 млн человек. Что касается Танзании, то, по официальным данным, коронавирусной инфекцией там переболели 509 человек. Тем не менее недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что не рекомендует ездить в Африку по другой причине — из-за малярии. По её словам, за этот год в Россию привезено четыре случая малярии, два из них — из Танзании. В прошлом году оттуда приехали 11 человек, заболевших этой болезнью.
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