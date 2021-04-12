Путин высадил кедр в парке Гагарина в Энгельсе
Род дерева символичен, ведь именно такой позывной был у первого космонавта в истории человечества.
Фото © LIFE
Путин высадил кедр в парке Гагарина в Энгельсе. Видео © LIFE
Президент России Владимир Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области.
Глава государства взял в руки лопату и вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой присыпал саженцы землёй, а затем полил водой из лейки.
Напомним, именно вблизи Энгельса 60 лет назад приземлился первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин, позывной которого был Кедр.
Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль.
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