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Путин высадил кедр в парке Гагарина в Энгельсе

Род дерева символичен, ведь именно такой позывной был у первого космонавта в истории человечества.

12 апреля 2021, 16:01

Фото © LIFE

Путин высадил кедр в парке Гагарина в Энгельсе. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса им. Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области.

Глава государства взял в руки лопату и вместе с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой присыпал саженцы землёй, а затем полил водой из лейки.

Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе — видео

Путин возложил цветы к монументу на месте приземления Гагарина в Энгельсе — видео

Напомним, именно вблизи Энгельса 60 лет назад приземлился первый космонавт в истории человечества Юрий Гагарин, позывной которого был Кедр.

Как известно, 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Ранее Google в День космонавтики опубликовал послание, предназначенное специально для первого космонавта Земли Юрия Гагарина. В нём учёные, блогеры, популяризаторы науки, студенты и астронавты рассказывают о том, чего за 60 лет добилась космическая отрасль.

Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству в космосе с международными партнёрами

Путин заявил, что Россия готова к сотрудничеству в космосе с международными партнёрами

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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