СМИ: Россия закроет авиасообщение с Турцией из-за коронавируса

Авиасообщение между Россией и Турцией будет закрыто из-за резкого роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на источник, официально об этом будет объявлено вечером 12 апреля.

Однако ТАСС со ссылкой на свой источник, близкий к членам оперштаба по борьбе с ковидом, пишет, что заседание по этому вопросу 12 апреля в очном или заочном формате не назначено. Собеседник агентства пояснил, что на данный момент решения о закрытии или сокращении полётной программы в Турцию не принято.

Напомним, разговоры о возможном закрытии или ограничении авиасообщения с Турцией вызваны ухудшающейся эпидемиологической обстановкой в этой стране. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость там растёт очень быстро, а больше всего штаммов вируса в РФ завезли как раз из Турции.

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