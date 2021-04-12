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Несколько автомобилей в Петербурге рухнули в яму с горячей водой — видео

Согласно нормативу на устранение подобного дефекта коммунальщикам нужно не менее 20 часов.

12 апреля 2021, 15:03

Фото © ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Несколько автомобилей в Петербурге провалились в яму с горячей водой. Видео © ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Сразу несколько автомобилей в Санкт-Петербурге провалились в яму с горячей водой, которая образовалась из-за прорыва трубы. ЧП произошло на парковке неподалёку от крупного торгово-развлекательного комплекса "Меркурий" на Туристской улице в Приморском районе.

На кадрах, снятых очевидцами и опубликованных в соцсетях, видно, как одна из машин падает в воду передними колёсами. Через некоторое время вслед за ней боком в провал ныряет белый "мерседес". Если присмотреться, в провале можно заметить и третью машину, которая почти целиком рухнула в яму раньше всех. От неё над водой виднеется лишь колесо.

В Зеленограде две припаркованные легковушки провалились в яму с кипятком — видео

В Зеленограде две припаркованные легковушки провалились в яму с кипятком — видео

По данным газеты "Петербургский дневник", на место происшествия выезжали две бригады ТЭК СПб. Им удалось ликвидировать дальнейшее вытекание воды. После этого специалисты занялись уборкой территории. По нормативу на устранение подобного дефекта понадобится не менее 20 часов.

А ещё Лайф рассказывал, как провал грунта перекрыл целую улицу и выгнал жильцов из многоэтажки в Челябинске. Землю размыло из-за прорыва коллектора, а образовавшуюся яму быстро заполнило водой.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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