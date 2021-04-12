Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

На кадрах видно, что убийца подходит к мужчине, который занимается на кардиотренажёре, а затем несколько раз стреляет в него. Один из выстрелов при этом контрольный. Затем киллер уходит из фитнес-клуба, сначала не спеша, а затем ускоряясь. Уходя, мужчина прихватил красный рюкзак, в который что-то положил. Личность убийцы устанавливают полицейские.