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Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+

40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, которого также называли Альбертом Питерским, за свою жизнь пережил как минимум три покушения.

12 апреля 2021, 14:53

Фото © LIFE

Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе. Видео © LIFE

Видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе московского ЖК "Алые паруса". Запись оказалась в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что убийца подходит к мужчине, который занимается на кардиотренажёре, а затем несколько раз стреляет в него. Один из выстрелов при этом контрольный. Затем киллер уходит из фитнес-клуба, сначала не спеша, а затем ускоряясь. Уходя, мужчина прихватил красный рюкзак, в который что-то положил. Личность убийцы устанавливают полицейские.

Следственный комитет России подтвердил Лайфу, что убитый — это действительно 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров по прозвищу Альберт (Алик) Рыжий или Альберт Питерский. За свою жизнь он пережил как минимум три покушения.

Mash: Убитым посетителем фитнес-клуба в Москве оказался криминальный авторитет Алик Рыжий

Mash: Убитым посетителем фитнес-клуба в Москве оказался криминальный авторитет Алик Рыжий

Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители услышали несколько выстрелов в фитнес-клубе "ДОН-Спорт". В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины. По данным следствия, неизвестный произвёл в потерпевшего несколько выстрелов и скрылся.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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