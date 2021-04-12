Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе — 18+
40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров, которого также называли Альбертом Питерским, за свою жизнь пережил как минимум три покушения.
Фото © LIFE
Лайф публикует видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в московском фитнес-клубе. Видео © LIFE
Видео убийства криминального авторитета Алика Рыжего в фитнес-клубе московского ЖК "Алые паруса". Запись оказалась в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что убийца подходит к мужчине, который занимается на кардиотренажёре, а затем несколько раз стреляет в него. Один из выстрелов при этом контрольный. Затем киллер уходит из фитнес-клуба, сначала не спеша, а затем ускоряясь. Уходя, мужчина прихватил красный рюкзак, в который что-то положил. Личность убийцы устанавливают полицейские.
Следственный комитет России подтвердил Лайфу, что убитый — это действительно 40-летний криминальный авторитет Али Гейдаров по прозвищу Альберт (Алик) Рыжий или Альберт Питерский. За свою жизнь он пережил как минимум три покушения.
Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители услышали несколько выстрелов в фитнес-клубе "ДОН-Спорт". В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины. По данным следствия, неизвестный произвёл в потерпевшего несколько выстрелов и скрылся.
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