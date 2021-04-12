Mash: Убитым посетителем фитнес-клуба в Москве оказался криминальный авторитет Алик Рыжий

Мужчиной, которого застрелили в фитнес-клубе элитного ЖК "Алые паруса" в Москве, оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий, или Альберт Питерский. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 40-летний Гейдаров нажил себе множество врагов и пережил не одно покушение. В клубе он был записан под другим именем.

Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители услышали несколько выстрелов в фитнес-клубе "ДОН-Спорт". В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины. По данным следствия, неизвестный произвёл в потерпевшего несколько выстрелов и скрылся.

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