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Mash: Убитым посетителем фитнес-клуба в Москве оказался криминальный авторитет Алик Рыжий

СК показал кадры с места происшествия, на них видно, что тело жертвы лежит рядом с беговой дорожкой.

12 апреля 2021, 14:19

Мужчиной, которого застрелили в фитнес-клубе элитного ЖК "Алые паруса" в Москве, оказался криминальный авторитет Али Гейдаров, известный как Алик Рыжий, или Альберт Питерский. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, 40-летний Гейдаров нажил себе множество врагов и пережил не одно покушение. В клубе он был записан под другим именем.

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Как ранее сообщал Лайф, 12 апреля около 14:30 посетители услышали несколько выстрелов в фитнес-клубе "ДОН-Спорт". В результате за одним из тренажёров нашли тело мужчины. По данным следствия, неизвестный произвёл в потерпевшего несколько выстрелов и скрылся.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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