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Регион
Опубликовано 12 апреля 2021, 16:54
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Москвичка пошла в полицию из-за 389 рублей, которые сама отдала псевдожене Джигана

Фото © Соцсети

Фото © Соцсети

Женщина рассчитывала получить три тысячи долларов, но в итоге только лишилась средств.

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как её обманули мошенники, притворившиеся Оксаной Самойловой — блогершей, бизнесвумен и женой рэпера Джигана. Злоумышленники украли у доверчивой жертвы 389 рублей, сообщил Лайфу источник.

Москвичка попала на страницу лже-Самойловой в "Инстаграме", где якобы разыгрывались призы. Суть лохотрона заключалась в трёх нажатиях "на подарки" с обязательным выигрышем трёх тысяч долларов в конце. Но есть один нюанс. Для того чтобы получить деньги, надо указать реквизиты своей карты и оплатить "конвертацию" из долларов в рубли, которая, разумеется, уходит мошенникам.

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Женщина поддалась на соблазн выигрыша и оплатила 389 рублей комиссии. Теперь её делом занимаются полицейские. Стоит отметить, что у настоящей Оксаны Самойловой в профиле нет никаких подобных конкурсов. К тому же у неё гораздо больше подписчиков и есть отметка о верификации.

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А недавно Следственный комитет заинтересовался тем фактом, что вдова актёра Алексея Булдакова, Людмила Булдакова, могла оказаться жертвой мошенников.

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Ранее Лайф рассказывал, как москвичка отдала знакомому 600 тысяч рублей за "глушилку" для подавляющих волю маяков.

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Николай Абрамов
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