Москвичка пошла в полицию из-за 389 рублей, которые сама отдала псевдожене Джигана

Жительница Москвы обратилась в полицию после того, как её обманули мошенники, притворившиеся Оксаной Самойловой — блогершей, бизнесвумен и женой рэпера Джигана. Злоумышленники украли у доверчивой жертвы 389 рублей, сообщил Лайфу источник.

Москвичка попала на страницу лже-Самойловой в "Инстаграме", где якобы разыгрывались призы. Суть лохотрона заключалась в трёх нажатиях "на подарки" с обязательным выигрышем трёх тысяч долларов в конце. Но есть один нюанс. Для того чтобы получить деньги, надо указать реквизиты своей карты и оплатить "конвертацию" из долларов в рубли, которая, разумеется, уходит мошенникам.

Женщина поддалась на соблазн выигрыша и оплатила 389 рублей комиссии. Теперь её делом занимаются полицейские. Стоит отметить, что у настоящей Оксаны Самойловой в профиле нет никаких подобных конкурсов. К тому же у неё гораздо больше подписчиков и есть отметка о верификации.

А недавно Следственный комитет заинтересовался тем фактом, что вдова актёра Алексея Булдакова, Людмила Булдакова, могла оказаться жертвой мошенников.

Ранее Лайф рассказывал, как москвичка отдала знакомому 600 тысяч рублей за "глушилку" для подавляющих волю маяков.

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