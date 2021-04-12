От советских "Жигулей" до чаинок из пакетика: космонавт Борисенко раскрыл секрет русской смекалки на МКС

Космонавт Борисенко раскрыл секрет русской смекалки на МКС. Видео © LIFE

Космонавт Андрей Борисенко рассказал о присущей русскому человеку смекалке, которая изумляет иностранных членов экипажа на МКС. Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать". В качестве примера Борисенко привёл недавний процесс поиска утечки в промежуточной камере с помощью... чаинок из пакетика.

"Та аппаратура, которая была на борту, она не позволяла определить место этой очень слабой утечки. Поэтому космонавты, долго или недолго думая, честно сказать не могу, но пришли к тому, что если распотрошить пакет с чаем, то эти чаинки будут прилипать к тому месту, где воздух уходит", — рассказал он.

По словам Борисенко, зарубежные коллеги даже "по-хорошему завидуют", как то или иное техническое решение приходит в голову русским космонавтам, но им никогда этого не достигнуть, ведь иностранцам никогда не приходилось чинить советские "Жигули".

"Да, нам зачастую приходит в голову использовать подручные средства, но особенно это удаётся тем, кто в своё время ездил на отечественных "Жигулях". Моя первая машина была как раз классика — "Жигули", — шутит Борисенко.

Полную версию интервью с космонавтом Борисенко, где он рассказал о полётах на Марс, жизни на МКС и табельном оружии в космосе, смотрите здесь.

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, когда ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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