"Нетрудно представить": Космонавт Борисенко рассказал, что удерживает его коллег от секса в невесомости

Космонавт Борисенко рассказал, что удерживает его коллег от секса в невесомости Видео © LIFE

Российский космонавт Андрей Борисенко рассказал о сложностях, связанных с изучением вопроса сексуальной жизни на орбите. По словам гостя шоу "Дайте сказать", в США планировалась к запуску целая научная программа, посвящённая этому ранее неисследованному процессу, однако до дела так и не дошло — побоялись за жизнь испытуемых женщин.

"Насколько я помню, наши коллеги американские собирались проводить научную программу, но отказались от этой идеи. Но, опять же, насколько мне известно, не с точки зрения этики, потому что отрабатывались вопросы отправки в космос семейных пар, но посчитали что это, во-первых, небезопасно в условиях невесомости, а во-вторых, если после этого возникнут какие-то последствия, это будет небезопасно для женского здоровья", — объяснил собеседник ведущих шоу "Дайте сказать".

Под словом "последствия" Борисенко имеет в виду беременность, которая на сегодняшний день несовместима с условиями космического полёта. Всё остальное, как шутит космонавт, дело техники.

"Нетрудно представить, как это можно реализовать", — улыбается он.

Полную версию интервью с космонавтом Борисенко, где он рассказал о полётах на Марс, жизни на МКС и табельном оружии в космосе, смотрите здесь.

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. В этом году исполняется 60 лет с того дня, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он был первым человеком, побывавшим в космосе. Сделав один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области.

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