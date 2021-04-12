Космический секс: как выглядит интим в невесомости

В последние двадцать лет, обсуждая космические полёты и жизнь космонавтов на орбите, общественность задавалась вопросом, есть ли секс в космосе. Тем более что в последнее время одновременно на МКС находились и мужчины, и женщины, которые проводили вместе в космосе по несколько месяцев. О том, существует ли интимная связь в невесомости, расскажет Лайф.

Одна из главных задач освоения космического пространства — длительные межпланетные экспедиции и освоение новых миров. В определённой ситуации человечество может оказаться на грани исчезновения, и спасти остатки цивилизации поможет эвакуация на другую планету. Поэтому вопросы размножения и воспроизведения живых существ в условиях отсутствия гравитации интересовали учёных с момента начала космических полётов. Это дополнительно подогревало интерес к столь табуированной теме, как секс в космосе.

Секретная миссия

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В 2010 году французский писатель Пьер Колер в своей книге "Последняя миссия" о российской орбитальной станции "Мир" опубликовал выдержки из секретного документа НАСА под номером 12-571-3570, в котором сообщалось о сексе в космосе. В нём якобы говорилось, что американские астронавты занимались сексом в рамках научного эксперимента во время миссии STS-75 на шаттле "Колумбия". По мнению Колера, главной целью эксперимента было найти идеальную позу для занятий сексом в космосе в свете будущих длительных космических экспедиций.

Оказалось, что классическая "миссионерская" позиция, легко осуществимая в условиях земного тяготения, невозможна Пьер Колер, писатель

По его словам, НАСА смоделировало 20 возможных поз для секса в невесомости и проверило 10 из них на практике. Применимыми без посторонней помощи оказались только четыре. Для шести других требовался эластичный пояс или особая надувная труба.

Позже было доказано, что документ не что иное, как фейк, который впервые был опубликован в 1989 году. При этом реальная миссия STS-75 была запущена в космос в 1996 году, то есть спустя семь лет после появления "документа". Не говоря уже о том, что весь экипаж этой миссии состоял целиком из мужчин.

Муж и жена в космосе

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Известно, что в отряды космонавтов не только строгий отбор, но и множество ограничений. Так, например, и в СССР, и в США было запрещено посылать в космос супругов. Единственной парой, которой удалось обойти запрет, были американские астронавты Марк Чарльз Ли и Нэнси Джен Дейвис. Попали они на один борт обманом. Встречаться коллеги начали ещё в ходе подготовки к полёту, а незадолго до запуска тайно поженились. Когда всё открылось, менять кого-то было уже поздно — и они вместе полетели в рамках миссии STS-47.

Полёт пары породил много кривотолков: ну разве могли супруги упустить свой шанс стать не только первой парой в космосе, но и первыми мужчиной и женщиной, которые занялись на орбите сексом!

Но в этом случае, скорее всего, ничего не было. Во-первых, на станции не так много мест, где можно уединиться. Точнее, их там практически нет. Кроме того, если бы что-то было, экипаж из семи человек вряд ли сохранил бы столь пикантную подробность в тайне. Ну и, самое главное, Ли и Дейвис работали в разных сменах, и эта работа не прекращалась ни днём ни ночью. И пока одна смена спала, вторая работала, и наоборот.

Четыре плюс девять

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В 2010 году тема секса в космосе снова оказалась в эпицентре внимания. На МКС одновременно оказались четыре привлекательные женщины: американки Дотти Меткалф-Линденбургер, Стефани Уилсон, Трейси Колдвелл-Дайсон и японка Наоко Ямадзаки. И почти две недели они прожили на станции вместе с девятью астронавтами. Ну и как тут не заподозрить отношения?

Японку, которая вернулась на родину, на пресс-конференции спросили в лоб: "Где вы вступали в интимные отношения?" Наоко скромно промолчала. А вот Алан Пойндекстер, командир полёта, заявил, что, хотя запрета на секс нет, они им не занимаются.

— Мы же профессионалы, — сказал Пойндекстер. — Мы относимся друг к другу с уважением и прекрасно работаем сообща. Личные отношения не проблема. У нас их нет, и они нам не нужны.

Ещё более откровенным был американский астронавт Майк Маллейн, совершивший три полёта на шаттлах "Дискавери" и "Атлантис".

Я могу точно сказать, что на шаттлах, где летали вместе мужчины и женщины, этого не было, потому что уединиться негде. Теоретически можно было бы расположиться в шлюзовой камере, но все бы поняли, что именно там происходит Майк Маллейн, астронавт

Российский космонавт Талгат Мусабаев отмечал, что ещё во времена Советского Союза было решено, что пока заниматься сексом в космосе нельзя, поскольку в случае беременности никто не может предсказать последствия для плода. На вопрос, занимался ли кто-нибудь когда-нибудь в космосе сексом, Мусабаев ответил: "Нет, это однозначно. Хотя болтовни вокруг этого много. У нас, например, для этого просто возможности нет, а американцы — очень дисциплинированные люди".

Врачи не рекомендуют

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Как рассказал Лайфу врач-сексолог Александр Полеев, в нынешних полётах секса в космосе не происходит.

— Это вопрос будущего, вопрос дальних полётов. Сейчас ходят слухи о том, что для эксперимента это делают в космосе. Но, насколько я знаю, сейчас это не практикуется. Во всяком случае, в российской космонавтике, — поделился врач-сексолог.

Кроме того, по его мнению, секс в космосе осложняется тем, что в организме человека на орбите происходят изменения.

— В первые дни полёта космонавты могут заниматься сексом, пока не нарушены все процессы. А потом наполняемость мужского полового органа невозможна в невесомости — уже на третий-четвёртый день. После прилёта мужчины-космонавты проходят специальное лечение по восстановлению половой функции. Довольно сложное лечение, связанное с такими приборами, которые создают вакуум вокруг их полового органа. Насколько я знаю, восстановление потенции после полёта у нас и за рубежом далеко не всегда удачное. Говорят, что это главная страдающая функция. Кровенаполнение полового органа — сложный процесс. И в нём гравитация играет определённую роль. Ослабляется сфинктер, ослабляются сосуды, — объясняет он.

Сексолог предположил, что в будущем при длительных полётах вопрос с физиологической потребностью будет решаться медикаментозным путём. Пока же в космосе есть более важные проблемы.

Он допустил, что зачатие ребёнка в космосе возможно в первые пару дней полёта, когда у мужчины ещё не расстроены механизмы эрекции. Но развитие плода будет неправильным. В ближайшие 50 лет выносить ребёнка в космическом пространстве будет невозможно, считает Александр Полеев.

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