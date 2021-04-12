Всё лучшее — в космос: что едят на орбите и сколько стоят эти продукты на Земле

Сегодня большая часть продуктов для космонавтов обезвоживается, "борщ из тюбика" остался в прошлом и в сувенирных магазинах для туристов. Сейчас в тубах выпускают только соусы и джемы. Космонавты сами формируют персональный рацион, в который, например, может входить говяжий язык и рыбный пирог, борщ и грибной суп, блюда из национальной кухни участников полёта.

Что едят космонавты из разных стран

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На орбите необходимы продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне получают сыры с травами и чесноком.

Газированные напитки в космосе противопоказаны, потому что в невесомости газ и жидкость в желудке друг от друга отделяются, человека начинают мучить отрыжка и изжога.

Обычный хлеб крошится, поэтому американские космонавты едят тортильи, а для наших космонавтов хлеб специально пекут в виде микробуханок — на один укус.

Самые популярные блюда у японских астронавтов — суши, лапша, желе и рисовые шарики. Также в составе японского космического меню — много соусов, а в числе продуктов есть майонез.

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Всего к 2020 году на борту МКС побывало более 200 космонавтов и астронавтов из 19 стран мира. Для первого астронавта из Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который отправился на Международную космическую станцию в конце сентября 2019 года, были специально приготовлены консервированные халяльные блюда: балалит — обжаренная сладкая лапша, мадруба — засоленная рыба, салуна — овощной бульон.

Кто производит еду для космонавтов

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Единственный официальный российский производитель еды для космонавтов — Бирюлёвский экспериментальный завод. Предприятие было основано в 1940-х годах для обеспечения солдат на фронте мясным провиантом. К концу войны завод занялся созданием пищевых концентратов.

Сегодня российские космонавты питаются самой натуральной, здоровой и безопасной едой. При её производстве не используются химические добавки, а все продукты, отправляемые на орбиту, проходят многочисленные испытания и сертифицируются. Запас пищи на борту рассчитан на три месяца, и к завершению работы каждой экспедиции на станции остаются продукты ещё на 45 дней. На сегодняшний день Бирюлёвский завод производит 90% всей космической еды РФ: всё, кроме сырных изделий, хлеба и рыбной продукции.

Ранее Лайф рассказывал, что к Новому году на МКС отправляются партии чёрной икры , которая добывается на частных фермах в Вологодской области.

Продуктовая корзина космонавтов по земным ценам

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По расчётам советских учёных, космонавту требовалось 2800 ккал в день. При этом суточный рацион должен содержать около 100 граммов белка, 118 граммов жира и 308 граммов углеводов. Сегодня ежедневный рацион российского космонавта рассчитан на четырёхразовое питание и составлен из расчёта потребления 3200 калорий.

Как сообщили Лайфу в сервисе доставки продуктов "Сбермаркет", недельный рацион космонавта обойдётся землянину в России в 5283 рубля. В выборку вошли рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (рыба и мясо), антрекот, говядина, говяжий язык, икра из кабачков и баклажанов, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай, витамины.

Однако гнаться за космонавтами жителям планеты Земля не стоит: кроме баланса макро- и микронутриентов в орбитальной еде часто содержится множество острых специй, которые каждый день лучше не употреблять. В невесомости люди практически теряют ощущение вкуса и запаха, поэтому пряности и приправы нужны для того, чтобы лучше чувствовать пищу.

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