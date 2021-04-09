Космическая женщина: она первой встретила Гагарина после полёта, а теперь растит шестерых сирот-"космонавтов"

Румия Нурсканова была первым человеком на планете, с которым поздоровался только что приземлившийся после дебютного полёта в космос Юрий Гагарин. Сейчас о той встрече она вспоминает с улыбкой, хотя "вторжение с неба" 60 лет назад её очень напугало. О своём разговоре с космонавтом Румия рассказывала своим детям, а теперь — и внукам, которых взяла под опеку.

Фото © Из архива Румии Нурскановой

— Мы с бабушкой картошку сажали на огороде в Саратовской области, рядом с городом Энгельсом. А я маленькая была, пять лет мне было, играть хотелось, а не в огороде работать. Поэтому я крутилась всё время, на облака смотрела. Увидела в небе две красные точки. Бабушке говорю: "Смотри!" Она меня наругала, велела картошкой заниматься, а не глупостями, — рассказывает Румия.

Девочка вернулась к посадкам. А когда снова подняла голову, навстречу ей шёл кто-то неизвестный в оранжевом костюме. Вокруг него были верёвки — как позже узнала Румия, это был парашют.

— Мы с бабушкой испугались, она молиться начала, а я за неё спряталась. Потом мы побежали прочь. А он нам крикнул: "Мамаша, стойте, я свой". Мы остановились, пошли навстречу к нему, он же по-русски говорил. Бабушка помогла ему снять гермошлем, выпутаться из верёвок. Он спросил, как меня зовут. Я ответила, но он, видимо, не расслышал и сказал: "Здравствуй, Рита!", — рассказывает женщина.

Фото © Wikipedia

Гагарин сказал, что прилетел на корабле с неба. Бабушке он показал свой корабль, а Румию оставили охранять картошку, на которую уже покушался телёнок с их участка. О первом полёте человека в космос ни девочка, ни бабушка не знали, телевизора у них не было, а радио не работало. Но когда семья поняла, что за человек "свалился" на них, то стали гордиться такой встречей.

Румия в школе и дома всех просила называть её Ритой. И до сих пор зовёт себя этим именем. И картошку её семья до сих пор сажает, правда, не столько для урожая, сколько в память о встрече с легендарным человеком. Сейчас женщине в этом помогает большая семья: три года назад она взяла под опеку шестерых детей своей племянницы.

Фото © Из архива Румии Нурскановой

Драма большой семьи

— В 2018 году мне пришла телеграмма из Саратовской области. Племянницу убил её муж. Его посадили в тюрьму на 21 год. А восемь детей остались без родителей. Когда я в поезд садилась, мне мой супруг сразу сказал: "Ребятишек там не оставляй". Двоих старших к себе забрали родители первого мужа племянницы. А шестерых я перевезла к себе, самой маленькой из них было два с половиной года, а старшей — 11 лет, — рассказывает Румия.

Несмотря на зрелый возраст — женщине было больше 60 лет, — органы опеки всё-таки согласились не передавать малышей в детский дом, а отдать их родственнице. Других близких у детей не было.

— Я даже не раздумывала: как можно их в детдом отправить? Они же мои родные, — говорит пенсионерка.

Фото © Из архива Румии Нурскановой

Воспитывать детей Румие помогают её муж, дочь и старший внук Расим — он учится в 11-м классе и планирует поступать в саратовскую медакадемию. Часто в гости заглядывает ещё одна внучка — Диана, — дочь погибшего сына Румии.

— С мужем у нас скоро будет золотая свадьба. Соберёмся все за большим столом. Нас и так в доме 10 человек живёт, ещё Диана забегает и другая родня. Я люблю, когда все вместе, сразу теплее становится, — говорит Румия.

Румия и Алексей Леонов. Фото © Из архива Румии Нурскановой

Она не стремится заменить опекаемым детям маму — Румию все малыши воспринимают как бабушку. Не только из-за возраста, но и из-за печёных пирогов, домашних заготовок, уюта в доме и постоянной заботы. Дети теперь ходят в кружок по рисованию, стали хорошо учиться. Одна из девочек мечтает стать учителем, а другая — медсестрой. Остальные пока маленькие и ещё точно не решили, кем будут, когда вырастут. Может, и в космонавтику подадутся.

Сейчас Румия пытается получить жильё для ребят, потому что дом, в котором они жили вместе с мамой, пришёл в негодность — самый старший сын убитой племянницы уже отбывал срок в колонии, а после освобождения растащил всё имущество своих родителей и продал по частям. Но поставить детей-сирот в очередь на получение квартиры было невозможно, потому что они были прописаны в том доме, а значит, не могли претендовать на дополнительные "квадраты" от государства.

— Тот дом племяшка получала как многодетная от саратовской администрации. Но жить в нём теперь нельзя. Я уже добилась того, чтобы его признали непригодным для проживания, но теперь нужно собрать документы и сделать всё для получения ребятами какой-то нормальной недвижимости, где они могли бы жить, — поделилась Румия с Лайфом.

Пока дом семье не дали, все живут в городе Харабали Астраханской области. Почти каждый местный знает историю Румии Нурскановой, которая в 1961 году встретила Юрия Гагарина из космоса. А для близких женщины 12 апреля — большой праздник.

— Муж мой стихотворение сочинил про ту самую встречу. И наши дети теперь его в школе всем читают:

Близ посёлка Смеловка, на кордоне лесника апрельский ветер заметал следы, Там маленькая девочка с бабушкой в поле сеяла плоды, Хороши саратовские степи, там картошка хорошо растёт, Но вдруг какой-то алый свет на небе испугал работавших людей, Оказалось, это был Гагарин — первый в мире космонавт! Облетел он Землю и вернулся, а за ним спустился аппарат. Вот так шесть десятков лет назад сажала бабушка картошку, И к ним с небес сошёл советский космонавт!

Внуки Румии в школе и в детском саду сами всем рассказывают, какая хорошая у них бабушка Рита. Не только Гагарина встретила, но и забрала ребят к себе, чтобы их детство было счастливым и прошло в любви.

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