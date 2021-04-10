Невысокий инженер без наколок: как выглядит космический путешественник
Со школы известно, что, чтобы стать космонавтом, нужно хорошо учиться, делать зарядку и так далее. Что ещё нужно знать, чтобы понять, куда вам дорога — в космос или куда-то подальше.
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Космонавтом можно стать, если вы:
Гражданин РФ не старше 35 лет
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В "Роскосмосе" объясняют, что сейчас возрастной порог увеличен до 35 лет. Но это не значит, что если вам 36 и вы подходите по всем параметрам, то не сможете участвовать в конкурсе.
Рост не выше 190 см
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Будущий космонавт должен "поместиться" в кресло на корабле и в скафандр, в котором ему предстоит выходить в открытый космос.
Небрезгливы
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Известно, что после чистки зубов космонавтам приходится глотать пасту. А пить приходится собственную мочу, которая перерабатывается в питьевую воду.
На вашем теле нет татуировок
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Считается, что часто тату наносят люди, которые не уверены в своих силах.
Идеальное здоровье и вес 50–90 кг
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Представьте, человек полгода находится там, куда не вызовешь скорую помощь при первой необходимости. Конечно, есть врач экипажа, но он находится на Земле, с ним можно общаться только дистанционно. Поэтому у космонавта на МКС есть только он сам, а значит, здоровье — важный пункт при отборе.
В космос требуются биологи, инженеры, врачи, химики
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Если ваше образование гуманитарное, то в отряд вас не возьмут. К тому же нужно, чтобы как минимум три года после окончания вуза вы отработали по специальности.
Английский язык для вас не проблема
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В космосе между собой члены экипажа МКС общаются на английском или русском — в зависимости от ситуации.
Помимо перечисленных критериев конкурсанту нужно успешно пройти тесты, которые позволят оценить его психологические качества. Это необходимое условие для победы в конкурсе. А также тестирование на соответствие требованиям по физической подготовке.
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