Скончался народный артист РФ Эмиль Верник

В возрасте 96 лет ушёл из жизни главный режиссёр литературно-драматического вещания Всесоюзного радио, доцент Школы-студии МХАТ, народный артист РФ Эмиль Верник. О месте и времени похорон пока не известно.

"Сегодня от остановки сердца ушёл из жизни мой отец Эмиль Верник", — сказал ТАСС сын Эмиля Верника — актёр Игорь Верник.

Эмиль Верник создавал радиопостановки, в которых играли Олег Ефремов, Андрей Миронов, Татьяна Доронина, Олег Табаков и многие другие популярные артисты.

А ранее Лайф сообщал о смерти актёра Артёма Тынкасова. Он снялся более чем в десяти фильмах, запомнился ролью в картине "Не покидай..." (1989).

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