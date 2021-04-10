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В Ухте возле гаражей нашли тело младенца

Тело новорожденного ребёнка обнаружили в Ухте. Причина смерти младенца пока неизвестна.

10 апреля 2021, 20:31

Фото © СУ СК РФ по Республике Коми

В Ухты в сугробе за гаражами обнаружили тело новорождённого ребёнка. Как сообщили в СУ СК РФ по Коми, оно было в полиэтиленовом пакете.

"10 апреля в сугробе возле гаража, расположенного по улице Дорожной города Ухты, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка", – сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Причина смерти ребенка устанавливается. Мать ищут.

В Подмосковье на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия нашли тело младенца

В Подмосковье на сортировочной ленте мусороперерабатывающего предприятия нашли тело младенца

Ранее в Засвияжском районе Ульяновска нашли мёртвого младенца в одном из мусорных контейнеров.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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