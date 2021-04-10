В Ухте возле гаражей нашли тело младенца
Тело новорожденного ребёнка обнаружили в Ухте. Причина смерти младенца пока неизвестна.
Фото © СУ СК РФ по Республике Коми
В Ухты в сугробе за гаражами обнаружили тело новорождённого ребёнка. Как сообщили в СУ СК РФ по Коми, оно было в полиэтиленовом пакете.
"10 апреля в сугробе возле гаража, расположенного по улице Дорожной города Ухты, в полиэтиленовом пакете черного цвета обнаружено тело новорожденного ребенка", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Причина смерти ребенка устанавливается. Мать ищут.
Ранее в Засвияжском районе Ульяновска нашли мёртвого младенца в одном из мусорных контейнеров.
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