Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Европейская страна решила платить каждому туристу до 200 евро

Сумма выплаты будет зависеть от количества звёзд забронированного отеля. Таким образом власти собираются поддерживать отели.

10 апреля 2021, 20:13
<p>Островное государство Мальта. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Островное государство Мальта. Фото © ТАСС / Zuma

Власти Мальты планируют этим летом платить до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня. Это делается с целью оживления туристической отрасли, которая составляет четверть экономики страны.

Как сообщает Reuters, министр туризма Мальты Клейтон Бартоло представил план по отмене ограничений по коронавирусу в островном государстве. Большинство из них снимут уже к 1 июня, а туристы, которые забронируют отели на лето, получат выплату.

Бартоло предлагает, чтобы туристы, забронировавшие номер в пятизвёздочном отеле, получали по 200 евро (около 18 тысяч рублей), в четырёхзвёздочном — по 150, а за бронь в трехзвёздочной гостинице — по сто евро. Если же путешественники примут решение разместиться в отелях на острове Гоцо, то выплата будет увеличена на 10%.

"Схема направлена на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", — пояснил министр.

Ещё две страны открыты для туризма: куда можно полететь отдохнуть за границей

Ещё две страны открыты для туризма: куда можно полететь отдохнуть за границей

Туристический бизнес по всему миру из-за пандемии коронавируса переживает крайне трудные времена. Страдают не только турагентства и туроператоры, но и целые страны, чья экономика во многом опиралась на постоянный приток туристов. В связи с этим эксперты ранее предсказали радикальные изменения в туризме.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1