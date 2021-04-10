Европейская страна решила платить каждому туристу до 200 евро

Власти Мальты планируют этим летом платить до двухсот евро иностранцам, которые проведут в стране хотя бы три дня. Это делается с целью оживления туристической отрасли, которая составляет четверть экономики страны.

Как сообщает Reuters, министр туризма Мальты Клейтон Бартоло представил план по отмене ограничений по коронавирусу в островном государстве. Большинство из них снимут уже к 1 июня, а туристы, которые забронируют отели на лето, получат выплату.

Бартоло предлагает, чтобы туристы, забронировавшие номер в пятизвёздочном отеле, получали по 200 евро (около 18 тысяч рублей), в четырёхзвёздочном — по 150, а за бронь в трехзвёздочной гостинице — по сто евро. Если же путешественники примут решение разместиться в отелях на острове Гоцо, то выплата будет увеличена на 10%.

"Схема направлена на то, чтобы отели Мальты оказались в очень конкурентоспособном положении по мере возобновления международного туризма", — пояснил министр.

Туристический бизнес по всему миру из-за пандемии коронавируса переживает крайне трудные времена. Страдают не только турагентства и туроператоры, но и целые страны, чья экономика во многом опиралась на постоянный приток туристов. В связи с этим эксперты ранее предсказали радикальные изменения в туризме.

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