Главы Госдепа и британского МИД обвинили Россию в провокациях
Вашингтон и Лондон потребовали, чтобы Россия "немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторики".
Фото © РИА "Новости" / Алекс Макнотон
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели телефонный разговор. Они обвинили Россию в провокациях по ситуации вокруг Украины, сообщили в Госдепе.
"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что главные дипломаты США и Великобритании потребовали, чтобы Россия "немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторики". О каких именно провокациях идёт речь, в заявлении не уточняется.
Ранее в Кремле заявили, что передвижение Российской армии не представляет угрозу для других стран, в том числе для Украины. Так там прокомментировали сообщения о войсках в Ростовской области.
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