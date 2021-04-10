Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Главы Госдепа и британского МИД обвинили Россию в провокациях

Вашингтон и Лондон потребовали, чтобы Россия "немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторики".

10 апреля 2021, 20:00
<p>Фото © РИА "Новости" / Алекс Макнотон</p>

Фото © РИА "Новости" / Алекс Макнотон

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провели телефонный разговор. Они обвинили Россию в провокациях по ситуации вокруг Украины, сообщили в Госдепе.

"Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили Афганистан и подтвердили свою поддержку Украине перед лицом российских провокаций", — говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что главные дипломаты США и Великобритании потребовали, чтобы Россия "немедленно положила конец наращиванию военной мощи и подстрекательской риторики". О каких именно провокациях идёт речь, в заявлении не уточняется.

Франция потребовала объяснений от России по поводу передвижения войск у границы с Украиной

Франция потребовала объяснений от России по поводу передвижения войск у границы с Украиной

Ранее в Кремле заявили, что передвижение Российской армии не представляет угрозу для других стран, в том числе для Украины. Так там прокомментировали сообщения о войсках в Ростовской области.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1