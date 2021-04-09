Франция потребовала объяснений от России по поводу передвижения войск у границы с Украиной
В Европе хотели бы, чтобы им рассказали о целях и характере этих перемещений, к примеру, через каналы ОБСЕ.
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Франция после переговоров с представителями США, Германии и Украины обратилась с требованием к Москве. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что от России ждут разъяснений в связи с передвижением её войск у границы с Украиной.
"Я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений", — сказал Жан-Ив Ле Дриан.
Он также призвал Россию незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации. Отмечается, что Ле Дриан выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.
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Ранее объяснений у России относительно этого же вопроса запросила и Америка. Вашингтон заявил, что расценивает действия Москвы, в том числе "наращивание сил" в приграничной зоне, как эскалацию конфликта на востоке Украины.
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