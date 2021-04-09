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Франция потребовала объяснений от России по поводу передвижения войск у границы с Украиной

В Европе хотели бы, чтобы им рассказали о целях и характере этих перемещений, к примеру, через каналы ОБСЕ.

9 апреля 2021, 21:38
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Франция после переговоров с представителями США, Германии и Украины обратилась с требованием к Москве. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что от России ждут разъяснений в связи с передвижением её войск у границы с Украиной.

"Я подчеркнул глубокую озабоченность Франции в связи с произошедшими недавно значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также в Крыму. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений", — сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Он также призвал Россию незамедлительно предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации. Отмечается, что Ле Дриан выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

Песков: Передвижение Российской армии не представляет угрозу для других стран, в том числе для Украины

Песков: Передвижение Российской армии не представляет угрозу для других стран, в том числе для Украины

Ранее объяснений у России относительно этого же вопроса запросила и Америка. Вашингтон заявил, что расценивает действия Москвы, в том числе "наращивание сил" в приграничной зоне, как эскалацию конфликта на востоке Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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